Con un mensaje de paz, los musulmanes participan por primera vez en la Feria del Libro de Neuquén

Por primera vez, participa una comunidad musulmana en la feria del libro en Neuquén? ¿Cuál es su interés y sus expectativas durante esta visita?

En estos días se conmemora el aniversario por los atentados del 11 de septiembre del año 2001 contra las torres gemelas en Nueva York. Esta tragedia marcó un antes y un después para nosotros, como en mi caso, los musulmanes que vivimos en el Occidente. A partir de este momento surgió en el islam un nuevo chivo expiatorio y se empezó a asociar nuestra religión con ciertas connotaciones negativas. Y ahora la guerra en el Medio Oriente desató una nueva ola de prejuicios y un aumento significativo de tanto judeofobia como islamofobia. Después atravesamos como sociedad argentina también ciertas propias tensiones del carácter social político que han generado fisuras y brechas, sin precedentes.

En resumen, en momentos donde varias nubes ensombrecen la paz y la convivencia armónica en nuestras sociedades creemos el primer paso es promover la cultura de la escucha y del diálogo que nos permitirá generar mas amor, y menos odio. Así que buscamos puntos de diálogo con los neuquinos sobre cómo promover la paz y mejorar nuestras relaciones mutuas. Por ejemplo, este domingo realizaremos una charla en la Feria del libro en conjunto con los diversos representantes religiosos de Neuquén cuyo objetivo es demostrar que la unión se puede lograr a través de reconocer la diversidad. Al mismo tiempo, queremos usar la feria como una plataforma para aclarar ciertos conceptos erróneos sobre nuestra fe.

¿Cuáles son los principales malentendidos y prejuicios contra el islam?

En primer lugar, quiero expresar que no siento que haya una fobia hacia el islam en Argentina. Todo lo contrario, pienso que Argentina es un lindo ejemplo de la convivencia interreligiosa y del diálogo entre las comunidades religiosas. Hay tantas mesas interreligiosas que funcionan en todo el país y brindan muchas herramientas para resolver los conflictos y fortalecer la amistad y las relaciones mutuas. Argentina se ha caracterizado por abrazar la diversidad cultural, étnica y religiosa. No obstante, creo que hay ciertos malentendidos y prejuicios sobre el islam que se arraigan en la ignorancia. Islam literalmente significa paz en árabe, pero si preguntas a un neuquino promedio tiene una imagen opuesta y una asociación contradictoria. Asimismo, sería beneficioso aclarar que el “Yihad” de un creyente no consiste en el lanzamiento de una guerra contra los judíos y los cristianos, sino que tal expresión alude a la lucha de un fiel contra su propio ego y su esfuerzo constante por el amor de Dios.

No hay un solo versículo del Corán, ni un incidente histórico en toda la vida del profeta, donde él hubiera propagado o impuesto el credo a alguien por la fuerza o por la coacción. Al contrario, el islam es un garante de la libertad religiosa y de la santidad de la vida.

Otro término que ha provocado muchos malentendidos aquí en nuestro país es la frase “Allahu Akbar” (Dios es grande) que no es una licencia abierta para actos violentos, sino que es en realidad un llamado de paz, de armonía y de unidad. Al’lah es el nombre personal de Dios y según el primer capítulo del Sagrado Corán Él es Señor y Creador de toda la humanidad. Entonces, si uno ama a Dios, debe amar y respetar a toda su creación. Por ello, el profeta Muhammad declaró que aquellos que no son misericordiosos hacia los demás, tampoco recibirán la misericordia divina.

En síntesis, desde la Comunidad Musulmana Ahmadía, que yo represento en el país, visitar los diferentes lugares, romper los muros y abrir las puertas del diálogo es un eje de nuestra tarea.

Usted ha sido visto hace poco con el Papa Francisco y sigue de cerca su actual visita a los diversos países musulmanes de Asia. ¿Cuál es su lectura y conclusión de esta visita papal?

Me interpela como creyente la actual visita del Papa Francisco especialmente a Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo.

Considero que no es casual el viaje del Papa Francisco a este rincón del mundo que se destaca por la diversidad cultural, religiosa y étnica. Esta visita del Papa nos señala que la diversidad no puede ser una excusa para alejarnos unos de otros, sino que debe aún más acercarnos como humanidad. En un mundo globalizado, donde hay cada vez más voces que parecen sostener la preferencia de volver a una época de “guerra fría” o a una partición entre “Occidente vs Oriente”, este viaje nos muestra que la solución no es la construcción de más muros, sino de más puentes.

¿Cuál es el balance de su interacción con la sociedad neuquina?

Desde mi observación personal siento que Neuquén, en comparación con otras provincias, es una provincia muy joven y aún en un proceso de cierto desarrollo. La mayoría de las personas con la que yo he interactuado son migrantes o la primera generación de migrantes. Por ello, veo en la sociedad una apertura y el respeto hacia la diversidad. En el islam hay un proverbio cuya síntesis consiste en que es mejor tomar precauciones en vez de luego buscar los remedios. Creo que se ha establecido la base para una convivencia armónica, pero aún queda mucho por mejorar y fortalecer este rumbo.

En el caso del islam, me llamó la atención que para muchas personas aquí fue su primera interacción personal con un musulmán. Algunos ni siquiera sabían qué es el islam y otros tenían un conocimiento muy limitado.