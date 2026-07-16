Neuquén La Mañana Hombre Muerto Conmoción por el hallazgo de un joven muerto a orillas del río Curruhué

El hallazgo del cuerpo se produjo este jueves, en jurisdicción de Junín de los Andes. Rodolfo Ramírez

Un joven de 18 años fue hallado muerto este jueves a orillas del río Curruhué, en jurisdicción de Junín de los Andes. Total hermetismo desde la Policía de Neuquén que investiga la causa de su deceso.

Personal de la División Criminalística Lago del Sur es quien está a cargo de llevar adelante las pericias del caso para establecer la identidad de la víctima como así también las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Oficialmente no se informó sobre quién habría dado aviso a la Policía una vez hallado el cuerpo. En tanto que, de acuerdo a la información a la accedió este medio, se indica que la causa estaría vinculada a un presunto suicidio.