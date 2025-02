Conmoción en las redes por la trágica muerte de una enfermera en Ruta 151

Se conoció que era madre y tenía 40 años . Una vecina de Cinco Saltos. Fue identificada como Vanesa Yanet Cisterna ; y todo indicaría que habría salido despedida del vehículo. Aunque por el momento, no se establecieron las causas del despiste y vuelco del auto.

image.png La mujer volcó su auto entre Sargento Vidal y Catriel. Gentileza

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal de Salud Pública, la Policía del Puente Dique y efectivos de la Comisaría Novena de Catriel, quienes asistieron en las labores de rescate y seguridad. También se hizo presente el gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro.

Como resultado de las pericias realizadas en el lugar, no se descarta la hipótesis del pésimo estado de la ruta. Tampoco la oscuridad que domina a la largo de esa vía de comunicación. O bien, una mala maniobra por parte de la conductora.

La mujer fue hallada sin vida por personal del Servicio Integral de Emergencias; y su muerte causó gran consternación en las redes sociales, donde algunas personas que la conocieron en vida compartieron imágenes de ella y sentidas palabras en su muro personal de Facebook.

víctima fatal 06.PNG

"No lo puedo creer. Me quedo con las últimas charlas y juntaditas. Ahora vas a estar con tu gran amor que tanto extrañabas...Que en paz descanses Vanesa Cisterna, te vamos a extrañar", manifestó Romina Velazquez.

Le echan la culpa al estado de la Ruta 151

Otra amiga, Lola Garces, estuvo con ella horas antes del accidente de tránsito, por lo que expresó su desconsuelo en las redes sociales. "Quién iba a decir que anoche cuando fui a tu casa a verte no te volvería a ver, pero te llamé y estuvimos hablando un rato y nos dijimos 'mañana nos vemos'. Tomamos mate y hoy ya no estás", dijo.

victima fatal 04.PNG

Le queda el consuelo de haberle dicho en esa llamada telefónica que la quería mucho y se cuide. "Vos me contestaste que también me querías mucho. Fue un adiós para siempre. Que Dios te reciba en sus brazos que descanses en paz querida amiga del alma Vanesa Cisterna", concluyó.

Otro amigo de la mujer fallecida consideró que fue "otra víctima de las rutas en mal estado" y se preguntó: "¿Cuándo las van a arreglar? Miles de empresas las utilizan y deterioran día a día. Sería momento de que paguen el mantenimiento".