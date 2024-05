Cortan accesos a Chango Más contra los despidos y cambios de horarios

" La empresa mandó telegramas intimando a los empleados a responder en una hora si aceptaban los cambios de horario de trabajo que les imponía la empresa. Iban a ser despedidos si no contestaban. Entonces, hicimos una asamblea con los compañeros y les advertimos que no se podía responder nada en la empresa porque toda notificación debe hacerse por carta documento al domicilio del trabajador", dijo el sindicalista en LU5.

"Lo ponen al trabajador en una situación en donde la empresa va a manejar sus horarios en forma rotativa, o sea, ellos no van a poder ni siquiera estar en un sector fijo", agregó y advirtió que el gremio no aceptará que se avance hacia un modelo con trabajadores multifunción, que, según el CEC, es el norte hacia el que marcha el supermercado del empresario Francisco De Narváez, ex dueño de Casa Tía.