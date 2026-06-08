Créditos hipotecarios en Neuquén: definieron la lista de profesionales habilitados

La nómina está integrada por personas matriculadas en los colegios de arquitectos, ingenieros, escribanos y técnicos del Neuquén.

El Gobierno de la provincia del Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y el IPVU-ADUS, conformó la nómina de técnicos y profesionales que podrán intervenir en el desarrollo de los proyectos financiados por los créditos hipotecarios del programa Neuquén Habita .

La nómina se elaboró a través de una convocatoria que contó con la participación de técnicos y profesionales de distintas localidades de la provincia, garantizando una representación federal y la posibilidad de que las familias beneficiarias cuenten con asistencia técnica cercana para llevar adelante sus proyectos. El listado está integrado por profesionales matriculados pertenecientes al Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Escribanos y el Colegio de Técnicos, quienes tendrán un rol fundamental en las distintas etapas del proceso.

La línea de créditos hipotecarios Neuquén Habita , que ya cuenta con 2400 inscriptos, se distingue por ser un sistema de financiamiento no bancario sustentado íntegramente con recursos propios del Estado provincial, y cuenta con la asistencia técnica del Banco Provincia del Neuquén (BPN) . Esta política otorga financiamiento de hasta el 100 por ciento de la obra, con un monto de asistencia de hasta 150 millones de pesos para la Línea Construcción y de hasta 75 millones de pesos para la Línea Ampliación y Refacción. Asimismo, se establecen esquemas de cuotas accesibles y previsibles que en ningún caso superan el 30 por ciento de los ingresos del grupo familiar solicitante.

La articulación con los colegios profesionales y técnicos resulta clave para el funcionamiento de la operatoria, ya que permite asegurar la intervención de profesionales habilitados, fortalecer los mecanismos de control y brindar respaldo técnico a cada uno de los proyectos que se ejecuten.

créditos hipotecarios Neuquén (2)

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, destacó que “esta política pública trasciende la construcción de viviendas. Además de generar soluciones habitacionales para las familias neuquinas, los créditos impulsan la actividad de profesionales, trabajadores de la construcción, proveedores y comercios vinculados al sector, promoviendo un efecto multiplicador en las economías locales.”

De esta manera, la línea de créditos hipotecarios se consolida como una herramienta estratégica para ampliar el acceso a soluciones habitacionales a través de un esquema solidario —donde el recupero de las cuotas es el motor para reinvertir en nuevas soluciones— al mismo tiempo que fortalece el trabajo profesional y acompaña el crecimiento de las distintas regiones de la provincia.

Esta es una herramienta que busca facilitar tanto el acceso a la vivienda como la ampliación y refacción y, al mismo tiempo, promover el desarrollo económico y la generación de empleo en todo el territorio neuquino.

Los requisitos para el crédito