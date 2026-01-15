Cuáles son los nuevos beneficios a los que podrán acceder los asociados de CALF

Las autoridades firmaron un acuerdo este jueves con sus pares del IMPS. Los asociados podrán obtener descuentos en diferentes productos y servicios.

El presidente de CALF , Marcelo Severini, y el administrador general del Instituto Municipal de Previsión Social de la ciudad de Neuquén ( IMPS ), Hernán Ruiz Lofaro, firmaron este jueves un convenio de colaboración entre ambas instituciones por el cual los 104 mil asociados a la Cooperativa podrán acceder a descuentos especiales en productos y servicios ofrecidos por el IMPS quien a su vez promocionará el uso de la billetera virtual CALFpay.

El acuerdo tuvo lugar en la sede de la Cooperativa y participaron, además, la secretaria general Yenny Fonfach, el subgerente de Conexiones y Renovación Tecnológica Nicolás Autiero, la Prosecretario Ana Sandoval, la Tesorera Daniela Panelli, el vocal titular Eduardo Vitale y la vocal suplente Andrea Gatica.

Entre los beneficios a los que accederán los asociados a CALF con este acuerdo se contemplan: descuento en farmacia entre el 5 y 10 por ciento, dependiendo el producto, para su aplicación sobre el precio de venta al público en medicamentos y productos de venta libre. Para el caso de venta de medicamentos bajo receta, el descuento se aplicará sólo a asociados a CALF que a su vez se encuentren afiliados a alguna de las siguientes Obras Sociales: Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), Uno Salud, Círculo de Suboficiales de Gendarmería, SOSUNC, AMEJUN, y AMUPEPEN.

El mismo porcentaje de descuento se aplicará en perfumería, dependiendo el producto, en artículos de perfumería, regalería y artículos de cuidado personal.

Asimismo, se prevé un descuento del 20 % en servicios turísticos y recreativos organizados por el IMPS sobre tarifas vigentes para actividades y servicios de carácter turístico propias. Este beneficio no es acumulable con otras promociones o descuentos.

sede- calf Sebastián Fariña Petersen

Además, y con el objeto de fomentar la modernización de medios de pago y promover herramientas tecnológicas de inclusión financiera, el acuerdo contempla promover el uso de la billetera virtual CALFPAY como medio de pago en todos los puntos de venta y servicios que el IMPS organice o administre.

Los asociados a CALF que decidan abonar mediante CALFPAY accederán a beneficios adicionales, consistentes en descuentos sobre los productos y servicios ya acordados en el convenio.

En tanto que, el Instituto adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de la billetera virtual de CALF en su red de comercios y servicios, asegurando su disponibilidad como medio de pago habilitado.

El convenio, que tendrá una duración de meses prorrogable tácitamente por períodos iguales sucesivos, no implica costos, contraprestaciones ni obligaciones financieras para CALF, siendo todos los beneficios ofrecidos por exclusiva decisión del IMPS.