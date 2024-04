El señor caminaba entre las góndolas con un carrito, en el que llevaba algunos productos, vestiendo una prenda blanca con la cruz esvástica junto a la frase "I love Hitler, i hate you. May the jew burn in hell". Cuya traducción es una fuerte y abominable reivindicación a uno de los genocidios para atroces del Siglo XX: "Amo a Hitler, te odio. Que el judío arda en el infierno".