De dónde son los docentes neuquinos que renunciaron al adicional por no faltar

Son 17 los docentes que renunciaron voluntariamente al plus salarial del 15%. ATEN impulsa un paro por dos días en rechazo.

Ya son los 17 docentes renunciaron voluntariamente al adicional salarial que está implementando el gobierno provincial, para aquellos que no tengan más de tres inasistencias por trimestre. El viernes se habían sumado los primeros 9 docentes y 8 más hasta la mañana de este lunes. La mayoría de ellos, son del interior de la provincia, según supo LMNeuquén .

Las renuncias tienen como telón de fondo la discusión que metió ATEN ante la aprobación de la ley de Adicional al Desarrollo Profesional Docente , que el mismo gremio llama "presentismo" y con el arranque de la semana con dos días de paro el miércoles y jueves. "No hay dirigentes o militantes que hayan renunciado", observó una fuente consultada.

En realidad, se trata de un plus salarial del 15% , para los docentes que no falten; pero si lo hacen, seguirán cobrando el mismo sueldo sin modificaciones.

El adicional para los docentes se impuso en la agenda de la política de Neuquén con un fuerte rechazo de ATEN.

Esta discusión, que generó un enfrentamiento entre ATEN y el gobierno de Rolando Figueroa, se gestó antes de las vacaciones de invierno con fuertes críticas y opiniones en la sociedad, debido a los niveles de ausentismo en las aulas. Para el gremio, es un ardid para desmovilizar a los docentes en el derecho a huelga. Pero el gobierno mira los números del ausentismo y las licencias médicas que están bajo observación y causas penales.

Docentes: pocas renuncias

En las primeras 24 horas de implementación, nueve docentes realizaron el trámite digital para renunciar al "plus salarial", sobre un total de total de 27.473 docentes. Es decir, que por ahora la adhesión a las renuncia no llega al 0,1%. Dicho adicional lo cobrarán aquellos que no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre y, dentro de ellas, dos por mes.

El beneficio del plus salarial es automático; es decir que no hay que inscribirse para acceder a él. Se computan por la cantidad de inasistencias y se hacen las liquidaciones salariales.

Pero también es voluntario y es por eso que el Consejo Provincial de Educación (CPE) instrumentó el período para que, a través de una plataforma digital, los maestros realicen el trámite de renuncia.

La renuncia requiere de un trámite sencillo, a través de la plataforma oficial interna ( https://portalunico.neuquen.edu.ar/ ). Hasta la mañana del sábado, 27 de julio, los renunciantes eran, como se dijo, 9 y en la mañana de este lunes se sumaron otros 17.

La ley contempla el cobro de un adicional, equivalente al 15% de la asignación del cargo y aquellos que superen la cantidad de inasistencias justificadas que establece la ley cobrarán sus haberes sin ninguna clase de descuentos, en virtud de que se trata de un adicional o plus que se agrega a los salarios (no de una quita).

La ley fue promulgada por el Decreto Nº682/2024 y está destinada al personal del escalafón docente que preste funciones efectivas impartiendo, dirigiendo, supervisando, orientando y colaborando en las tareas de enseñanza dentro del sistema educativo provincial.

Ausentismo y certificados "truchos"

Según conoció este diario de fuentes calificadas vinculadas a la investigación, se cursarán pedidos de informes a la AFIP para detectar movimientos de las billeteras virtuales y las cuentas bancarias que pudiesen estar vinculadas con la presunta operatoria en torno a los certificados truchos. Eso no impedirá que también se exploren pistas sobre otros medios de pago que pudiesen usar los involucrados en la maniobra.

Además, los investigadores tienen previsto hacer un punteado de todos los certificados para agruparlos por personas que los hayan recibido. Es decir, se avanzará en la definición de los involucrados en el caso, que tiene de un lado a un psicólogo apuntado por la cantidad de licencias que ha justificado y del otro a los trabajadores que justificaron inasistencias con sus certificados.

En principio, hay unos 50 trabajadores que repitieron licencias con certificados del psicólogo que está en la mira por su presunto rol de vendedor de justificativos para faltar al trabajo. Ese medio centenar de empleados dependientes del Estado provincial pasarán a tener status de sospechosos con el correr de las horas, cuando la investigación camine por líneas más finas de la trama que conduce a una presunta gran estafa al Estado.