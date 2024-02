Desesperada búsqueda de un joven que vino a Neuquén en busca de trabajo y desapareció

Franco Nuñez, de 24 años, vino desde Concordia y hace casi 20 días no se sabe nada de él. Fue visto por última vez en Vista Alegre.

Franco Nuñez, un joven de 24 año s oriundo de la ciudad de Concordia , llegó a Neuquén con la ilusión de encontrar trabajo , pero su familia denuncia que hace 17 días no tienen noticias de él. Teresa, su madre, señaló que lo vieron por última vez en Vista Alegre y pide por su búsqueda.

En un medio televisivo de la provincia de Entre Ríos, su madre hizo la denuncia sobre la desaparición de su hijo, ya que tanto ella como su familia se encuentran desesperadas. "Todos los días se comunicaba conmigo. Día, noche, yo le preguntaba cómo estaba, él me decía que estaba bien, me mandaba fotos, me contaba lo que hacía, qué es lo que comía, todo", explicó.