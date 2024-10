Detrás de cámara: la familia cipoleña que pasea por el mundo y lo muestra por TV

viajo con vos viajes en familia Marce, Ema, Vicky y Luci de viaje.

"Es lo mejor que me pasó viajar con la familia, de hecho cuando viajo solo extraño mucho. Tiene otra forma de planificar el viaje y de viajar. Pero lo que yo siempre digo es que no hay nada mejor que estar en un lugar lindo, en un paraíso y con la familia acompañándote", contó a LMNeuquén Marcelo García.

El periodista dijo entre risas que, aunque no parezca, lo que hacen es trabajar y destacó que su trabajo es "maravilloso". "Estamos todos metidos en el tema. Cuando estamos en un destino, Ema me dice 'papá, ¿no vas a hacer imágenes de tal cosa?', Vicky se convierte en productora y hasta la más chiquita, de dos años, juega a sacar fotos", describió.

Este proyecto comenzó en pareja y fue creciendo a medida que su familia también lo hacía. A Marcelo y Victoria Medina se sumó Ema (6) y luego Lucia (2). Cuando Ema tenía apenas dos meses emprendieron un viaje por el norte argentino en el que recorrieron más de 7 mil kilómetros.

viajo con vos viajes en familia

Ya con las dos niñas de recorrido, la esposa de Marcelo tuvo que dejar un poco de lado la producción de los programas y se dedicó a entretener a las niñas mientras que él hace entrevistas o capta imágenes.

"Viajo con vos" arrancó siendo un producto en YouTube. Aunque con pocas emisiones, Canal 7 de Neuquén invitó a esta familia viajera a hacer pequeños micros dentro del noticiero y, desde entonces, no se fueron de la pantalla. Luego llegó la posibilidad de que el programa salga los sábados a las 12.30 por Canal 7 y, en breve, también sumará una emisión por la noche.

Pero no solo los vecinos del Alto Valle pueden disfrutar de este contenido apto para todo público, sino que también el programa sale para la TV Latina en Estados Unidos, para todo Latinoamérica por el Sun Channel, número uno en turismo y entretenimiento de habla hispana y también se emite para la TV Latina en Alemania. Además de la televisión, también se sube a YouTube, donde lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo.

viajo con vos viajes en familia

Trabajo viajero

Aunque en este trabajo parece todo color de rosa, como todos, tiene sus pro y contras. Lo más difícil, según contó García, es que no tiene horario. "Lo que intento hacer cuando estoy viajando es que cuando llega la noche, una vez que ya fuimos a cenar, que bajamos un poco los decibeles y las chicas se ponen a ver dibujitos, me pongo a bajar el material y ya voy ordenándolo todo en carpetas de cada lugar para luego encontrar cada cosa más fácil", describió el periodista.

"Y cuando llego a casa ya tengo más o menos todo organizado. Porque en casa la realidad es que tengo la vida común de cualquier padre, así que me levanto, preparo la comida que les llevo al jardín y a la escuela, las llevo a las actividades y bueno, en esos huequitos me siento a editar y lo mismo en la noche, le dedico bastante tiempo", contó.

viajo con vos viajes en familia

Luego de tener todo el material que pensó para esa emisión del programa, el periodista envía el material a su editor, quien se encarga de terminar de pulir cada detalle para el programa de televisión. Además, esta familia viajera sale por radio, o mejor dicho por radios: son 37 emisoras las que repiten "Viajo con vos" radial en toda la Patagonia.

Viajo con Vos: sueños en familia

Los destinos posibles por recorrer por esta familia viajera son interminables y muy diferentes. Pero hay uno que Marcelo espera poder concretar pronto: Turquía. Para eso, ya está en negociaciones con una compañía aérea de Medio Oriente. El plan es hacer una serie de capítulos por toda esa zona, en la que contará todos sus atractivos.

Pero si hablamos de sueños, para este periodista cipoleño no solo los destinos son sus anhelos, sino también el crecimiento de su programa de televisión. Y por eso espera que, en breve, "Viajo con vos" pueda estar al aire de un canal nacional.

viajo con vos viajes en familia Viajo con vos en Cuba.

"Vamos por eso, estamos charlando, pero no es tan fácil y no solo por lo económico, sino que no es tan fácil a veces por una cuestión de grilla de los canales y que además te piden que vos tengas capítulos sí o sí nuevos todas las semanas, lo cual significa mucho más trabajo y presupuesto", comentó García.

Mientras tanto, este programa que se realiza desde el Alto Valle es el único a nivel nacional que hace viajes en familia. Porque si bien hay muchos programas televisivos turísticos, este es el único que muestra la experiencia de viajar en familia. "Si existen familias viajeras que cuentan sus experiencias por redes sociales, pero nosotros somos la única que lo transformamos en un programa de televisión", explicó.

Villa La Angostura Turismo Georgina (33).JPG

Motivación

Son muchos los mensajes que recibe Marcelo en sus redes sociales, donde le consultan sobre diferentes destinos y posibilidades de adaptar unas vacaciones a diferentes integrantes de una familia.

Con respecto a viajar con niños, Marcelo contó que siempre aconseja preguntar al pediatra. En su caso, el médico les dijo a ellos que evalúen la situación. "Está bueno animarse, siempre cuidándose, pero animarse", destacó.

"La gente es como que se identifica con eso y nos consulta sobre alguna experiencia en particular y vamos respondiendo", compartió el periodista sobre su contacto con los seguidores.

viajo con vos viajes en familia

Para este viajero, no hay destinos que no se puedan hacer con sus hijas. Sí tiene muy en claro que los viajes con niños son diferentes a los de adultos solos y que es importante una organización y respeto de sus tiempos.

"A veces llegamos a un lugar con más personas y cuando el resto está volviendo nosotros estamos empezando, pero porque le permitimos a nuestras hijas mirar lo que querían mirar, vamos a su tiempo. Pero lo hacemos, hacemos todas las excursiones", contó y también consideró que cada familia evalúa hasta dónde puede llegar.

En general los viajes surgen de contactos de las diferentes áreas de turismo de las ciudades, pero otras veces son por el deseo y, luego, se encargan de avanzar con las gestiones para concretarlo.

"Todos los destinos se pueden hacer en familia. Lo que tenés que cambiar son los tiempos, o sea, no podés poner a la 1 de la tarde a tu hija al rayo del sol, por más protector que le pongas. Entonces tratás de hacer las actividades en un horario distinto, pero siempre se puede disfrutar", concluyó.