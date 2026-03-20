El TSJ activó un protocolo para garantizar el servicio de justicia

Indicaron que se priorizará la atención de los sectores más vulnerables. Es en el marco del paro de judiciales.

Sin poder llegar a un acuerdo con los trabajadores judiciales nucleados en SEJUN , quienes realizan hace días medidas de fuerza para reclamar aumento salarial , las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ( TSJ ) anunciaron que pusieron en marcha un protocolo de emergencia que implicará la atención al público por parte de los funcionarios.

La medida tiene como objetivo garantizar el funcionamiento básico del sistema judicial y apunta especialmente a sostener el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.

"El Tribunal Superior de Justicia activó su protocolo de emergencia ante la afectación del servicio, con el propósito de preservar el acceso a la justicia para toda la comunidad y, en especial, para los sectores más vulnerables", anunciaron en un comunicado de prensa.

A tal fin, indicaron que se constituyó la Comisión Operativa de Emergencia, integrada por los presidentes de las Cámaras de Apelaciones de la I Circunscripción Judicial y del interior provincial, así como por los directores de las Oficinas Judiciales.

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En la primera reunión, que realizaron el pasado 16 de marzo, las autoridades solicitaron a cada organismo información sobre el impacto de las medidas de fuerza que realizan los trabajadores judiciales, a fin de definir las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento esencial del servicio.

Funcionarios a atender

Luego de no concretar avances con la negociación con la dirigencia de SEJUN, las autoridades del TSJ resolvieron la afectación transitoria de funcionarios de organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales del cuerpo, quienes serán asignados de acuerdo con las necesidades que determine la Comisión, explicaron.

Los fueros que van a priorizar en esta situación de emergencia son los de familia, penal y laboral. Estas medidas serán progresivamente extensivas al resto de los organismos del Poder Judicial.

Asimismo, aclararon que se pusieron a disposición de los organismos las herramientas institucionales necesarias para dar respuesta a la coyuntura actual.

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En este marco, el TSJ remarcó su compromiso con el acceso a la justicia como un derecho fundamental, subrayando la necesidad de sostener la atención, especialmente para aquellos sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

La implementación de este protocolo busca, precisamente, evitar que la crisis impacte de manera directa en quienes dependen del sistema judicial para resolver conflictos urgentes.

Por el momento, no se informó cuánto tiempo se mantendrá vigente el protocolo de emergencia, aunque desde el TSJ adelantaron que las medidas continuarán mientras la situación así lo requiera. La evolución del conflicto será clave para determinar la duración y el alcance de este esquema excepcional.

Paritarias y el conflicto entre TSJ y SEJUN

Continúa sin resolverse la paritaria de los judiciales en Neuquén. Tras el pedido de SEJUN de una nueva propuesta, desde el TSJ condicionan nuevas instancias de negociación al cese de las medidas de fuerza.

El miércoles pasado el gremio de los judiciales ratificó la continuidad de las medidas de acción directa, tal como quedó asentado en el acta suscripta por las partes.

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Desde el TSJ señalaron que continuar con estas acciones de protesta “no resulta compatible con el desarrollo de un proceso de negociación en condiciones adecuadas". E indicaron que es necesario generar un ámbito propicio para el diálogo que permita avanzar en nuevas instancias.

Este viernes el sindicato lanzó un retiro desde las 10 para presenciar el plenario de secretario generales donde analizarán cómo continuarán el reclamo.

El reclamo de los judiciales

El secretario general de SEJUN, Santiago Alonso, indicó que "la última la propuesta del tribunal fueron los mismos bonos que se nos había ofrecido. Eran bonos de 400 mil pesos uno pagadero en marzo y otro en septiembre. Se le sumaban a estos dos bonos de 290 mil pesos sujetos a IPC, por capacitación tecnológica, y se le sumaba un quinto bono de 350 mil pesos”.

Sumado a una ayuda escolar extraordinaria por hijo. Además, una serie de compromisos de parte del tribunal como la apertura de una mesa técnica para hacer los análisis de planta y el compromiso empezar a trabajar respecto a la apertura del convenio colectivo de trabajo.

SFP Marcha Sejun reclamo Judiciales (6) Sebastián Fariña Petersen

“En esta propuesta, que nos hace el tribunal, los compañeros y las compañeras dentro del debate que se dio fue que resulta ser insuficiente. Atento a la pérdida de poder adquisitivo”, argumentó y agregó que se trata de montos no remunerativos ni bonificables, es decir, que no repercute en el salario básico.

El secretario general sostuvo que Sejun es "la única organización sindical que no ha tenido la posibilidad de recuperar ese salario perdido que se viene arrastrando desde aquel IPC en el 2024".