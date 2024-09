Dolor por la muerte de "Landy" Rostan en el norte neuquino

La noticia de su fallecimiento caló hondo en todo el norte neuquino, donde su figura era ampliamente conocida y reconocida. Las redes sociales fueron la caja de resonancia para expresar las condolencias y la enorme tristeza que implicó su desaparición física. “Gran persona. Uno de los mejores líderes libres del norte neuquino. Agradecido por tus reuniones, tu inclusión, compañerismo. Ojalá no se olvide tu accionar y descanses en paz”, posteó Juanjo Otonelo.

Asimismo, la responsable del Registro Civil de Las Ovejas, Érica Muriel Munk, utilizó su cuenta personal para expresar sus sentimientos ante la irreparable pérdida del querido vecino. “Rostan, el defensor de niños y de las mujeres vulnerables, se fue de este plano. Lo recordaré siempre como el señor apacible, de ideas claras, muy inteligente, generoso con sus saberes”, describió. Siguió diciendo además que “lo solíamos encontrar en marchas de la mujer con (dos o tres hombres más valientes) porque hay que estar al lado de mujeres que lloran las pérdidas de otras en las garras de maltratadores, pero ahí estaba él y nos sentimos muy bien por esas presencias de empatía. Gracias por su coherencia (estimado defensor) que Dios lo reciba en su gloria y lo tenga a su diestra, sin duda será muy útil para las que se adelantaron. Un afecto a su familia”

El recuerdo de un gran amigo

Mario Ferreyra, ex bombero voluntario y actual vocal de la comisión directiva de la Central 6 de Bomberos Voluntarios de Chos Malal, en contacto con LMNeuquén también quiso recordar en palabras a su amigo Orlando Rostan, a quien conoció de muy joven. “Landy como lo llamábamos todos, era un joven que llegó a Chos Malal por una empresa que estuvo realizando el asfalto de la Ruta Nacional 40 entre Las Lajas y Chos Malal”, contó Mario. Agregó que “en el momento de renovar las autoridades de la Asociación Bomberos Voluntarios se sumó para acompañar a quienes se postulaban y fue elegido miembro de la Comisión uniéndose a quien fuera Arnaldo Salas”. Detalló además que se desempeñó en la puesta en marcha de la construcción de lo que es hoy el cuartel de bomberos Chos Malal. Al respecto, recordó que “siempre estaba predispuesto a tratar de conseguir el crecimiento de esta hermosa institución”.

landy rostan 3.jpeg

En un párrafo de su diálogo contó como fue el momento en el que se vieron por primera vez y se conocieron. “En el caso particular mío terminé el servicio militar en el RIM 10 de Covunco, me dieron la baja y cuando hacía dedo para venir a Chos Malal justo me tocó viajar con él en su Chevrolet 400 color cobrizo”, relató.

Rememoró a su vez que fue Landy quien lo impulsó a que abrazara la carrera de Bombero, en la cual finalmente transcurrió 36 años como integrante del cuerpo activo de esa unidad. Para terminar resumió diciendo “fue un tipazo con mayúsculas. Una excelente persona que nunca voy a olvidar”.

La despedida de Aten Chos Malal

Los integrantes del gremio de educación de la región también aprovecharon sus cuentas oficiales en las redes sociales para despedir al hombre de las “mil facetas” y que sin dudas ha dejado un enorme vacío en la comunidad educativa y en la región toda. “Chos Malal acompaña con profundo pesar a familiares y amistades de quien fuera en vida “Landy” Rostan. Fue un compañero que participó activamente en la defensa de los DD. HH.”, escribieron.

Más adelante mencionaron parte de la extensa trayectoria laboral y social de Rostan. “Se desempeñó como docente en el CIART. Ocupó el cargo de Concejal en Chos Malal, Diputado provincial, y funcionario del Poder Judicial, ejerciendo cada lugar con total honestidad y ahínco en la defensa del norte neuquino”.

Por último recordaron un hecho por el cual será recordado por siempre. “En su momento como Diputado presentó el proyecto para declarar las 'Jornadas por la memoria, la verdad y la justicia', lo que logró que las escuelas del Neuquén lo trabajarán como efeméride, demostrando claramente su lucha en la defensa de los derechos humanos”, finalizaron.