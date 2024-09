Dos perros Rottweilers atacaron e hirieron a una mujer en Centenario

Perros Rottwailer Los vecinos del sector dijeron que es común ver a esos perros en la calle.

Inmediatamente, acudió al Hospital Natalio Burd de Centenario, donde le realizaron las curaciones pertinentes dadas las circunstancias. La mujer aseguró que por lo sucedido no pudo ir a su trabajo ni llevar a sus hijos a la escuela, debido a que tenía dificultades para caminar debido al dolor.

Los vecinos del sector aseguraron que se trata de una situación recurrente ver a esos animales sueltos en el lugar y que representan un grave peligro tanto para las personas que circulan por el sector como para los niños que van a la plaza a jugar. Además, pidieron que se multe al propietario de los Rottweilers porque aseguraron que les abre el portón de su casa para que salgan a la calle.

mordedura- perro-pierna.jpg La mujer presenta una lesión considerable producto de la mordedura de los perros.

El violento episodio se registró durante el pasado mes de junio, en la intersección de las calles Las Gaviotas y República de Italia, cuando Jésica Palavecino, la víctima de los animales, iba caminando de la escuela de su pequeña hija. Según recordó, no tuvo tiempo de reaccionar porque transcurrieron unos pocos segundos entre que los canes salieron de la casa y se abalanzaron sobre ella.

"Yo venía del colegio de mi nena y había una perra en la vereda de enfrente y yo pensé que la iban a morder, no pensé que me iban a atacar a mí", recordó la mujer en diálogo con Canal 7 Noticias. A esto agregó: "Los perros me rodearon, los tres perros se me tiraron encima. El más grande me quiso morder la cara, yo me cubrí con la mano".

Los animales le mordieron los brazos, piernas, cadera y alcanzaron a lastimarle las manos mientras ella intentaba cubrirse la cabeza y el rostro. Desesperada comenzó a pedir ayuda a los automovilistas que pasaban, pero nadie se detuvo hasta que llegó un vecino. "El hombre me cubrió para que los perros no me siguieran mordiendo y empezó a gritar para pedirle al dueño que por favor los metiera adentro. El tipo no salió ni nada, ni siquiera me preguntó como estaba", dijo Jésica.

perro ataque san lorenzo.jpg La víctima compartió una foto de los perros que la atacaron. (Foto: Facebook Jésica Palavecino)

Una vez que lograron sacarle a los animales de encima, llamaron a una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que arribó al lugar a los pocos minutos, al ver el estado de las heridas decidieron su traslado al hospital para realizarle las curaciones pertinentes. "Los perros se comieron un pedazo de carne que me arrancaron de una pierna mientras yo estaba tirada. En la pierna izquierda tengo 25 puntos porque la herida es de 15 centímetros de largo y 7 centímetros de profundidad", detalló.