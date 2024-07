Dramático rescate en la nieve: una familia quedó varada casi 12 horas camino a Villa Pehuenia

Bomberos voluntarios y Defensa Civil pudieron conocer del hecho ya que la mujer se bajó del vehículo y empezó a caminar con rumbo a Zapala, "teniendo suerte que un vecino de Pehuenia, a la altura del sector denominado “Boliche Don Pedro”, la alzó y la trasladó en dirección a Villa Pehuenia, pero está vez, por la Ruta 46. Durante el viaje avisaron a la Central 20 de Bomberos Villa Pehuenia", explicó en su Facebook.

Rescate a familia rosarina en Ruta 13 (1).jpg

Además, aclaró que hasta que tuvieron contacto con la central ya eran las 21:30, 22 horas, y ahí "se armó el dispositivo de búsqueda y rescate por parte de Bomberos junto con Defensa Civil que salieron hacia el sector de Primeros Pinos y se le dio aviso a la gente de Vialidad del campamento Primeros Pinos para que salieran también ellos con las máquinas".

En la camioneta quedó el esposo y los tres niños menores de edad, desde las 17 hasta aproximadamente las 4 de la madrugada que terminaron de ser rescatados. "Gracias a Dios los maquinistas y los trabajadores viales del campamento de vialidad de Primeros Pinos bajaron con una pala cargadora y una moto niveladora para despejar, porque ya prácticamente se estaban quedando encajados también nuestros bomberos. Pudieron destrabar la situación entre todos y volver y traerlos nuevamente ya con el vehículo", indicó y agregó que viven momentos dramáticos en estos rescates ya que no tienen comunicación, por lo que no sabían si pudieron llega al lugar, si estaban vivos, o si debían mandar médicos.

Lorenzo, indignado en sus redes sociales, publicó que "nuevamente se pone en riesgo la vida de hombres y mujeres preparados para la contingencia y preparados para salir lastimados o muertos de ella, pero si los motivos fueran serios y justificados, cualquier cosa puede pasar y se está preparado para ello. Pero NO PORQUE ALGUIEN NUEVAMENTE ROMPIÓ LA REGLAS. NO cumpliendo con el aviso de “RUTA INTRANSITABLE” y se metió en ella".

El drama de la falta de señal

Lorente comentó que cuentan solo con dos repetidoras, una que está llegando a Villa Pehuenia, con la cual se pueden comunicar desde algunos sectores, pero hay otra que no funciona. "Yo he hablado con la OPTIC, lo he dicho en el Comité de Emergencia con la presencia de la señora Ortiz Luna, donde le he manifestado que la repetidora que está en la zona alta del atravesado, si la arreglan nosotros tenemos comunicación en toda la ruta", indicó.

Rescate a familia rosarina en Ruta 13 (2).jpg

"Mis bomberos y el personal que salió al rescate, no pueden estar contando clavos desde las 21 o 22 hasta las 5 de la mañana porque no sabemos cómo están ahí adentro, porque nadie se dignó antes de que llegara el invierno a revisar y arreglar ese repetidora", insistió.

Los Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil y Vialidad regresaron a Pehuenia a las 4:40 de la madrugada de este viernes. Fueron más de 6 horas las que estuvieron incomunicados en el corazón de la cordillera nevada y con altas temperaturas bajo cero.

"Yo soy responsable de hombres y mujeres que arriesgan su vida gratuitamente, por funcionarios poco funcionales que están sentados, que están elegidos a dedo y que no se dignan a ir a arreglar algo tan fácil, que no es un gasto, es una inversión, que es una repetidora y ponerla en funcionamiento", acusó duramente Lorente.

Finalmente, en sus redes sociales se preguntó qué queda por hacer, si ya agotaron todas las instancias. "¿Llorar lamentando pérdidas de bienes, equipamiento, y vidas de rescatistas y posible víctimas de siniestros, en las rutas que llegan y salen de Villa Pehuenia y Moquehue, por falta de medios de comunicación?", escribió y concluyó que "igualmente saldremos a ayudar a quienes nos necesiten. Los Bomberos de manera Voluntaria, con capacidad, compromiso y abnegación".