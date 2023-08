Educación: el vaso medio vacío

El punto crítico en este panorama educativo está en las pruebas Aprender. El 33,5% de los estudiantes no tenían los conocimientos mínimos de Lengua y Matemática, bastante más que los 26,5% relevados en 2019. Quienes mostraron contar con aprendizajes “satisfactorios” o “avanzados” fueron menos, 21,5% el año pasado, casi 13 puntos porcentuales menos que en 2019. En otras palabras, terminar la escuela secundaria en tiempo y forma no garantiza hacerlo con los saberes mínimos. Un especialista en educación lo ejemplificó así: la repitencia como herramienta no sirve pero el “siga siga” tampoco.