El Concejo Deliberante propone ferias itinerantes en los barrios para contener a los vendedores ambulantes

Tras el desalojo de un vendedor en la Avenida Mosconi, proponen alternativas para garantizar la venta segura en ferias que se acerquen al consumidor. Los detalles.

Después del desalojo de un hombre que vendía frutas y verduras en un puesto callejero ubicado en Perticone y Saturnino Torres, desde el Concejo Deliberante de Neuquén capital insistieron en la importancia de ampliar los espacios feriales para ofrecerles un lugar seguro para la compra y venta de alimentos en la ciudad.

A principios de septiembre, la Municipalidad de Neuquén con colaboración de la Policía decomisaron un puesto de frutas, verduras, miel y nueces de un vendedor ambulante apostado en calles Saturnino Torres y Perticone, frente a la ex Ruta 22 . El operativo despertó el enojo del trabajador y de vecinos que intentaron interceder, quienes adujeron ser golpeados por los efectivos.

Si bien se consideró que el desalojo era un hecho aislado y no la situación habitual que afrontan los vendedores de la vía pública, la presencia de este tipo de puestos también cosechó el rechazo por parte de los comerciantes. Desde la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), consideraron que su actividad representa una competencia desleal que perjudica no sólo a los que tienen locales comerciales en regla, sino a la comunidad en su conjunto.

p04-f01-venta-ambulante-semaforo.jpg

"La venta ilegal evade impuestos y obligaciones legales, lo que genera una competencia desleal hacia los comercios que cumplen con la normativa, pagan tasas y aportes, invierten en infraestructura y sostienen el empleo formal en la ciudad. Lejos de ser una herramienta de inclusión o de “empleo social”, se trata de una práctica que precariza a quienes la ejercen, no les otorga derechos laborales y termina afectando a toda la comunidad", señalaron en un comunicado.

"El espacio público, por otra parte, debe ser ordenado y regulado. La venta sin control genera obstrucción peatonal y vial, problemas de higiene urbana y conflictos de convivencia con vecinos y comerciantes establecidos. En una ciudad que busca crecer y consolidarse como capital de la Patagonia, naturalizar el desorden no puede ser el camino", agregaron.

Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en el Concejo Deliberante señalaron que existen varias normativas que regulan la venta en el espacio público, que incluye las ferias populares, las ferias artesanales y algunos permisos específicos como la venta de pochoclos, panchos o algodón de azúcar en las plazas.

Regular la venta ambulante en Neuquén capital

"Hoy la venta en la vía pública está regulada en la ciudad", dijo Victoria Fernández, presidenta del bloque de concejales del MPN. Agregó que la venta ambulante debe estar canalizada a través de la economía social, y que aquellos que quieran tener un puesto de venta deben cumplir los criterios exigidos por la autoridad de aplicación.

concejo deliberante - concejal victoria fernandez

"Entendemos la situación de los comerciantes, que están atravesando un momento difícil por la caída del consumo, pero también queremos generar los espacios para las personas que buscan una fuente de ingresos a través de la venta, y que deben trabajar en espacios habilitados y seguros", dijo la concejal.

En ese sentido, recordó que los vendedores ambulantes no deben apostarse a la vera de las calles o rutas, sino que deben solicitar espacios en las ferias ya habilitadas, como las dos que funcionan en el Oeste y la feria más antigua de la ciudad, que funciona los sábados en el Parque Central.

"También entendemos la postura de la gente que no tiene otra alternativa o medio laboral, lo que responde es contenerlos o darles lugar e espacios de feria ya regulados, la venta en pública puede ser competencia desleal y para los vendedores darles espacios de de comercio habilitados y seguros tanto para el que vende como para el que consume", dijo sobre las regulaciones que, sobre todo en la venta de alimentos, incluyen garantías de salubridad para el consumo.

Nuevas propuestas para los vendedores ambulantes

Fernández recordó que los vendedores "tienen que vincularse con las alternativas del Municipio a través de las ferias populares que están reglamentadas y reguladas, y la propuesta que sí había en el Concejo Deliberante que estamos estudiando y trabajando con el Poder Ejecutivo, de ampliar las ferias para que se puedan incorporar más feriantes".

Feria del parque central (3).JPG Maria Isabel Sanchez

Así, la propuesta de los concejales apunta a ampliar la oferta de ferias en la ciudad, con más espacios en las ferias existentes y también con la creación de ferias itinerantes que recorran los distintos barrios en articulación con las comisiones vecinales.

La concejal aclaró que los vendedores ambulantes están dispuestos a incorporarse a este circuito de ferias populares. "La postura de ellos, o al menos de los que he contactado, es que podrían aceptar espacios en la feria y estarían dispuestos a que se les brinde un lugar en ferias que tengan convocatoria, ellos reconocen la inseguridad en la que están porque son lugares bastante complejos para trabajar", dijo sobre aquellos que ofrecen sus productos en calles muy transitadas, con un riesgo constante por el intenso movimiento vehicular de esas esquinas.

Entre otros requisitos, la Municipalidad solicita que los vendedores tengan domicilio en la ciudad de Neuquén, que no cuenten con otra actividad laboral o comercial y que puedan justificar la venta en la vía pública como su medio de sustento. En ciertos casos, como los que tienen carritos de pochoclos, se exigen requisitos de manipulación de alimentos.

Violenta detención a un vendedor que tiene un puesto en Saturnino Torres y Avenida Mosconi

Si bien Fernández aseguró que no es habitual que el Municipio desaloje vendedores ambulantes, sí hay una normativa que regula su actividad para evitar que instalen sus puestos en sitios inseguros o generen riesgos entre los consumidores por la comercialización de productos no habilitados.

Cómo fue el desalojo del vendedor ambulante

El incidente quedó registrado por un video aparentemente grabado por un efectivo que, al ser consultado por una persona que cuestionaba el accionar policial, exclamó: "Somos de la comisaría, señor".

Con el supermercado Chango Más de fondo, en el video se puede apreciar cómo dos policías reducen en el piso al vendedor mientras dos municipales con camperas de Comercio observan la maniobra y juntan frascos de miel tirados en el piso. En tanto, puede observarse que dos automovilistas frenaron para intervenir. "¿Viste cómo me pegó?", interrogaba una persona al efectivo que filmaba la violenta secuencia.

Valentina, la hija del vendedor, llamado Miguel Muñoz informó a LMNeuquén, que tras decomisar toda su mercadería, su papá fue detenido en la Comisaría Segunda desde las 11 de la mañana hasta la noche. "La verdad no lo trataron mal dentro de la comisaría, es más, trabajo cerca en una tienda de ropa y cuando salí fui a preguntar por mi papá. Me dijeron que le iban a avisar, de eso no me puedo quejar, solo es la manera en la cual se dirigen, el patoteo que realiza la gente de Comercio y los policías que mandan a actuar", señaló.