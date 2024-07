El EPEN advierte a la comunidad por el aumento de estafas telefónicas

Es importante remarcar que el EPEN no realiza llamados de ningún tipo, no solicita información, no envía códigos ni enlaces virtuales ni datos, no acude a domicilios -salvo en caso de reclamo-, y tanto el personal como los vehículos de la empresa se encuentran debidamente identificados.

En ese sentido, se recuerda que no se deben compartir o brindar datos -como nombre de usuario, claves personales ni de ningún otro tipo- a terceras personas o a sitios web no oficiales.

falsos chat- estafa- epen.jpg Desde el EPEN pidieron a los que no compartan sus datos personales.

Algunos de los últimos intentos de estafa se produjeron esta semana en Villa La Angostura donde desconocidos, mediante llamadas o mensajes de WhatsApp provenientes de un número telefónico con un falso logo del EPEN, dicen que hay problemas con el medidor y para solucionarlo en forma remota ofrecen un enlace, con el que buscan acceder a la información y robar datos.

A mediados de junio pasado se denunciaron casos en Caviahue, cuya modalidad de estafa comenzaría al recibir mensajes o llamadas de alguien que se hace pasar por personal del EPEN, en los cuales se envía un link falso donde si supuestamente se ingresa, se evitarían cortes de energía.

También se han detectado estafas telefónicas a clientes en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y otros lugares. Se trata de personas que, haciéndose pasar por empleados del EPEN, envían un código al WhatsApp que supuestamente sería para recibir información sobre cortes programados, pero que luego utilizan para hackear celulares.

Además de las localidades mencionadas, se reportaron casos en Centenario, Rincón de los Sauces, Añelo, San Patricio del Chañar, Piedra del Águila, Santo Tomás y Senillosa, entre otras.

EPEN- Neuquén.jpg Las autoridades del EPEN recordaron que solo se brinda un número de reclamo cuando se hace un reclamo, pero no se pide ningún código.

Una modalidad que se repite

Durante el mes de octubre del 2023 se detectaron hechos similares en San Martín de los Andes. Por lo que desde el EPEN advirtieron a los usuarios de esta situación para evitar que cayeran en la trampa de los estafadores, lo que provocó que durante algunos meses los intentos de fraude se detuvieran.

En esta oportunidad, la modalidad también comenzaba al recibir una llamada por parte de una persona que se hacía pasar por personal del EPEN. En la conversación mencionaba que se produciría un corte programado en algún horario y que, si la persona no está de acuerdo con la ejecución del supuesto corte, debe realizar una encuesta ingresando 6 dígitos para la anulación de tal corte. Así era como podían hackear los celulares.