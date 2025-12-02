El EPEN anunció cortes programados de energía en localidades y parajes

La interrupción del servicio tiene como objetivo realizar tareas de mantenimiento. Entérate días, horarios y lugares.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén anunció que durante la jornada del día de hoy y el próximo jueves y viernes, realizará cortes programados de energía por tareas de mantenimiento preventivos y correctivos sobre las líneas de media tensión de 33 kilovoltios en la zona de los Andes Patagónicos .

Los trabajos afectarán la zona de Aluminé, Villa Pehuenia y Las Lajas desde las 13 y hasta las 19. Los mismos se llevarán adelante este martes, el jueves 4 y el viernes 5 de diciembre .

El operativo apunta a mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de la región de cara a la temporada de verano 2026.

Villa Pehuenia

¿Qué zonas afectará?

Desde el EPEN informaron que este martes, la localidad afectada será Aluminé y las líneas interrumpidas sin servicio son Pulmarí, Ñorquinco, Piedra Gaucha, Ruca Choroy, Carri Lil, Epú Pehuen, Las Horquetas, Poi Pucón, Abra Ancha, Rahue y Quillén.

Mientras tanto, el jueves 4 de diciembre, la línea afectada será Villa Pehuenia, cortando el suministro en Pehuenia y Moquehue. También estará sin servicio el área de Lonco Luan.

Por último, el viernes 5 el corte general será en Aluminé, Villa Pehuenia, Moquehue y parajes aledaños. Los sectores sin servicio serán Pulmarí, Ñorquinco, Piedra Gaucha, Ruca Choroy, Carri Lil, Epú Pehuen, Las Horquetas, Poi Pucón, Abra Ancha, Rahue, Quillén, Kilca y Lonco Luan.

Tierras Corporación Pulmarí.jpg Pulmarí tiene 113 mil hectáreas en la cordillera, en los alrededores de Aluminé.

Garantizar el servicio

El organismo provincial aseguró que en el sector de Aluminé, se abastecerán los servicios esenciales mediante generación con reserva fría, mientras que en Villa Pehuenia y Moquehue, se generará la mayor parte de la demanda local, según la disponibilidad operativa.

El EPEN recomienda y solicita a los usuarios de los sectores afectados tomar los recaudos necesarios para reducir los inconvenientes que la falta de energía puede ocasionar.

epen corte de luz.jpg

Recomendaciones

Ante un corte de energía, siempre es recomendable seguir una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes domiciliaros y proteger los aparatos electrodomésticos del hogar.

Proteger tus equipos : desconectar los aparatos electrónicos para evitar que se dañen cuando vuelva la energía.

: desconectar los aparatos electrónicos para evitar que se dañen cuando vuelva la energía. Utilizar fuentes de luz seguras : tener linternas a mano y evitar el uso las velas para prevenir el riesgo de incendio.

: tener linternas a mano y evitar el uso las velas para prevenir el riesgo de incendio. Mantener el frío : no abrir la heladera para conservar el frío de los alimentos el mayor tiempo posible.

: no abrir la heladera para conservar el frío de los alimentos el mayor tiempo posible. Reservar la batería : guardar la batería del teléfono para situaciones de emergencia y utilizarlo para comunicarse y estar informado.

: guardar la batería del teléfono para situaciones de emergencia y utilizarlo para comunicarse y estar informado. Preparar un kit de emergencia : siempre es bueno, tener a mano un botiquín de primeros auxilios, un kit de radio, linternas y pilas cargadas.

: siempre es bueno, tener a mano un botiquín de primeros auxilios, un kit de radio, linternas y pilas cargadas. Informarse: consultar el estado de los cortes a través de los medios oficiales de los organismos correspondientes.

En caso de emergencias de electricidad, el Ente Provincial de Energía de Neuquén tiene disponibles dos líneas telefónicas fijas para comunicarse. Por un lado, 299 - 4896100 y por el otro, 299 - 4895342.