El fin de la luna de miel de Javier Milei y cómo afecta a Neuquén

¿Cuánto dura una luna de miel? Suele medirse en meses, siempre varía con cada caso y es difícil determinar un aproximado. Lo que, si se sabe, es que cuando esa luna de miel se termina, la situación se torna evidente e incómoda.

Las acciones que antes se aceptaban como naturales, se empiezan a escrutar con ojos menos cariñosos y el nivel de tolerancia se reduce notablemente.

Javier Milei.jpg Javier Milei, ante una jornada histórica para el Gobierno: se firmará el Pacto de Mayo en Tucumán.

La popularidad de Javier Milei

Pareciera que la luna de miel del Gobierno de Javier Milei estaría llegando a su fin. Habiendo asumido un Gobierno con el firme propósito de llevar adelante medidas antipopulares, y en efecto, habiendo cumplido su palabra, y con creces, el embelesamiento inicial, se ha sostenido mas de lo esperado: una devaluación, seguida de un brutal ajuste como nunca jamás se vio en la historia de Argentina y aun así, los índices de popularidad de Milei se mantienen altos.

Después de todo, aunque las medidas sean duras, hizo lo que dijo que iba a hacer, y en el proceso, no incurrió en episodios de “infidelidad moral”, que a tantos Gobiernos se ha llevado puesto.

Por citar algunos ejemplos de este riesgo, podemos mencionar el vacunatorio VIP y la fiesta clandestina “de mi querida Fabiola”, que bajaron la imagen de Alberto Fernández del 80% a 30% en pocos meses, la ruta del dinero K de cristina, o por mencionar ejemplos foráneos, los episodios sexuales de Bill Clinton con su secretaria, que le impidieron la reelección, a pesar de su amplio éxito en la gestión presidencial.

alberto-fernandezjpg.jpg

Sin embargo, a veces las relaciones no son solo entre dos. La relación política es en el presidente Milei y el electorado, pero también es con los mercados y también es con su principal socio político, Mauricio Macri. Hasta la semana pasada, el amor parecía prosperar con felicidad y consentimiento, todos con los mismos objetivos y respeto mutuo, pero eso cambió.

Habiendo aprobado la ley de bases, y cuando parecía que iniciaba una nueva etapa exitosa del Gobierno de Javier Milei, sucedió un episodio extraño: el ministro de economía, Luis “Toto” Caputo, junto al presidente del Banco Central de la Republica Argentina, Santiago Bausili, sostuvieron una conferencia de prensa abierta, explicando los lineamientos técnicos de la nueva etapa del plan económico, en lo que pare haber sucedido un verdadero desastre.

Los anuncios no fueron claros, generaron confusión y los mercados, que tan sensibles son, entraron en pánico, pateando el tablero de la relación.

Los bonos argentinos bajaron, el riesgo país se acercó a los 1600 puntos y el dólar “blue” superó los 1400 pesos en pocos días.

El mercado está dando una señal, ya no ve todas las acciones promercado de Milei como perfectas.

Otro que dio señales de que, para él, la luna de miel ha concluido con Milei, es Mauricio Macri, puesto que su firma apareció en un documento de la Fundación Pensar (el Think Tank del PRO) bastante crítico respecto de la política económica del Gobierno. “Hay mas interrogantes que certezas” lanza el documento, justo cuando el Gobierno intenta calmar a los mercados.

Macri Bullrich.jpg Otras épocas, donde Mauricio Macri y Patricia Bullrich eran más cercanos. Quiebre total.

Y como si este mensaje de Macri no fuera claro, esta semana sumó un tweet en la red social X, reclamándole al presidente, por la devolución de la coparticipación a Capital Federal, principal bastión Macrista en Argentina.

En contraposición y en respaldo de Milei, la número 2 del PRO, Patricia Bullrich respaldó al presidente: “no podemos quedarnos una vez mas a mitad de camino” dijo la Ministra de Seguridad, mostrando que la relación entre ella y Macri, tampoco transita su mejor momento y que el rumbo del PRO es incierto. Este ida y vuelta nos hace pensar si en realidad, esta actitud de Macri, no divide aún mas su propio espacio y si no termina por fortalecer aún mas a Milei.

¿Qué pasa en Neuquén?

El distanciamiento de Macri sin dudas ha reforzado aún más la necesidad de Javier Milei de contar con un soporte legislativo propio. Las pocas conquistas legislativas que Milei ha logrado hasta el momento han sido gracias a los diputados y senadores macristas.

La nueva actitud del ex presidente, sin dudas, enciende todas las alarmas del libertario, quien intentará mantener su imagen positiva hasta las elecciones legislativas del 2025, para conseguir todos los votos que necesite para no depender del ex presidente y en la misma acción, dar una señal de fortaleza a los mercados y a los inversores.

En esa búsqueda, La Libertad Avanza de Javier Milei dará una buena batalla en las elecciones PASO 2025, situación que, en Neuquén, pondrá a la Diputada Nacional Nadia Márquez, quien representa a dos espacios políticos – Comunidad a nivel provincial y La Libertad Avanza a nivel nacional- ante la disyuntiva de tener que elegir por uno de sus dos amores, o bien mantenerse al margen.

Nadia Marquez Ley ómnibus.jpg

Un muy buen resultado de la libertaria en dichas elecciones, acompañado de un potencial éxito del plan económico de Milei, bien podría presentar un riesgo para la reelección de Figueroa en el 2027.

¿O acaso Márquez exhibirá cintura política para hacer confluir los intereses nacionales con los provinciales? Después de todo, Neuquén no es como las demás provincias. El tesoro que yace sobre el subsuelo, es tan rico que tiene la capacidad de unir cualquier ideología en pos del futuro energético nacional.

Figueroa, Rucci y el gobierno nacional

Sin dudas que las relaciones estarán influidas por la practicidad con la que Figueroa se mueve y con la que logra convencer a propios y ajenos, para que tengan un rol en su gobierno o en su espacio político. El sector petrolero que lidera Marcelo Rucci que hoy busca la marcha atrás de la incorporación del impuesto a las ganancias para su sector, será sin dudas un gran aliado para Figueroa, si este logra interceder en favor de los petroleros ante el Gobierno Nacional.

Pero también hay un elemento fundamental que hace que todo tenga sentido y funcione con armonía, y es que Neuquén no para de dar buenas noticias. Esta semana se batieron récords productivos de todo tipo en los yacimientos petrolíferos y se supo que, mientras que la desocupación aumentó en Argentina al 7,7%, en Neuquén bajó al 6,4%.

rolando figueroa discurso casa gobierno generica -valida 1200-

Vaca Muerta genera ingresos permanentes, en dólares, actividad económica, empleo y recursos suficientes como para que el Gobierno desarrolle un plan de gobierno potente e incluso para convencer al presidente, de eximir a los petroleros del paro del impuesto a las ganancias.

Las elecciones legislativas del 2025, serán el primer test que muestre como están los corazones de los dirigentes políticos en Neuquén, pero también para medir el estado del bolsillo y los sentimientos del electorado neuquino.