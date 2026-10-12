Sergio Sciacchitano destacó una ocupación superior al 60% y dio detalles del impacto económico estimado. Además, anticipó una agenda cargada de eventos.

El fin de semana largo dejó un alivio para el turismo en Neuquén: cuánto dinero se movió y qué viene ahora.

El turismo de Neuquén tuvo un respiro durante el último fin de semana largo , después de una temporada de invierno que había presentado dificultades para distintos destinos de la provincia. Con una ocupación superior al 60% y localidades que alcanzaron niveles más altos, el movimiento generó un impacto económico estimado en 10 millones de dólares .

Así lo aseguró Sergio Sciacchitano , subsecretario de Turismo de Neuquén, en diálogo con LU5, donde realizó un balance preliminar del feriado y anticipó las expectativas para las próximas semanas, con eventos deportivos, encuentros empresariales y el comienzo de la temporada de pesca.

“En términos generales, los datos preliminares de las localidades resultaron bastante positivos ”, sostuvo el funcionario. También remarcó que el movimiento representa un alivio para los destinos que venían de una temporada invernal complicada.

Qué destinos de Neuquén tuvieron más ocupación

El norte neuquino fue una de las regiones con mejores resultados durante el feriado del 12 de octubre. Según Sciacchitano, varios destinos estuvieron prácticamente completos, impulsados por las actividades y las condiciones climáticas más favorables que en otras zonas de la provincia.

“Fue la región con más ocupación”, señaló el subsecretario, quien destacó el movimiento generado por el Trail del Viento y las propuestas vinculadas con la llegada de la primavera en Huinganco.

En cuanto a los principales destinos turísticos, el funcionario brindó los siguientes datos preliminares:

Neuquén capital: ocupación superior al 70%.

Villa La Angostura: alrededor del 70%.

San Martín de los Andes: cerca del 65%.

Villa Pehuenia: más del 55%.

En San Martín de los Andes y Villa La Angostura, Sciacchitano consideró que los números fueron favorables, mientras que también destacó el movimiento registrado en Zapala y en localidades que organizaron eventos gastronómicos.

El clima fue un factor importante durante el fin de semana. Aunque las condiciones meteorológicas complicaron las actividades en buena parte de la provincia, el norte logró aprovechar mejor las jornadas para recibir visitantes y realizar excursiones.

El impacto económico y el alivio después de una temporada difícil

El movimiento turístico dejó una cifra relevante para la economía provincial. De acuerdo con la estimación preliminar de la Subsecretaría de Turismo, el impacto económico del fin de semana largo rondó los US$10 millones.

Sciacchitano vinculó el resultado con la necesidad de sostener la actividad una vez finalizada la temporada de invierno, que había concluido apenas 15 días antes del feriado.

“En términos generales, el fin de semana fue positivo y, en principio, puedo decir que, a lo que veníamos de una temporada complicada, esto trajo alivio en los destinos”, expresó.

El balance, de todos modos, es preliminar y podría ajustarse a medida que las localidades completen sus relevamientos sobre ocupación y actividad turística.

Un evento de 20 mil personas y una agenda que anticipa más movimiento

Las expectativas para las próximas semanas están puestas en una agenda que combinará encuentros corporativos, actividades deportivas y fiestas populares.

Sciacchitano destacó especialmente la realización de la Argentina Oil & Gas (AOG), el evento vinculado con la industria energética que prevé convocar a unas 20.000 personas.

Según explicó, la actividad ya genera una fuerte demanda de alojamiento en Neuquén capital y en localidades de su zona de influencia.

A esa convocatoria se sumarán propuestas deportivas y celebraciones populares previstas para fines de octubre, en un período en el que el turismo busca mantener el movimiento antes del inicio de la temporada de verano.

La temporada de pesca, otra apuesta para el turismo neuquino

Uno de los momentos más esperados del calendario turístico provincial llegará el 1 de noviembre, con el inicio de la temporada de pesca.

El subsecretario señaló que ya se registra interés por las actividades vinculadas con esta propuesta, con excursiones vendidas y niveles de ocupación que anticipan movimiento en los destinos relacionados con la actividad.

“Venimos trabajando con toda la organización para que sea de la mejor forma”, indicó Sciacchitano, quien también mencionó el caudal de los ríos como un factor a seguir de cara al comienzo de la temporada.

En paralelo, la provincia trabaja en nuevas iniciativas para diversificar su oferta, con proyectos relacionados con el agroturismo y el turismo del vino.

La expectativa oficial es aprovechar estas alternativas para ampliar el público interesado en Neuquén y sostener la actividad más allá de los períodos tradicionales de vacaciones.

El desafío de atraer turistas extranjeros

Pese al balance favorable del fin de semana largo, Sciacchitano advirtió que los precios siguen siendo un desafío para competir por los visitantes internacionales.

“Argentina hoy sigue estando relativamente cara para el turismo internacional”, sostuvo. En ese contexto, identificó a Brasil como el principal mercado extranjero y consideró necesario continuar con las acciones destinadas a atraer visitantes de otros países.

El funcionario mencionó especialmente a turistas de Chile y Uruguay, además de los brasileños, como públicos que la provincia busca consolidar.

La estrategia apunta a sostener el movimiento durante todo el año y aprovechar la agenda de eventos, el comienzo de la temporada de pesca y las propuestas de verano para fortalecer la actividad turística en los distintos destinos neuquinos.