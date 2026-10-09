Fin de semana largo: cuál es la documentación obligatoria para salir a la ruta y evitar multas

El feriado del lunes 12 de octubre generará una importante cantidad de tránsito en las rutas. Qué se debe revisar antes de viajar.

El feriado del lunes 12 de octubre trae consigo una importante cantidad de tránsito en las rutas argentinas.

En el inicio de un nuevo fin de semana largo para muchos argentinos, hay quienes ya están en la cuenta regresiva para emprender una escapada. Así es que para quienes emprendan viaje en auto, es necesario e imprescindible tener claro cuál es es toda la documentación que se debe llevar si o si para evitar multas.

El feriado del lunes 12 de octubre trae consigo una importante cantidad de tránsito en las rutas argentinas, por lo que es necesario tomar todos los recaudos necesarios.

Antes de salir a la ruta conviene comprobar que toda la documentación personal y del auto estén actualizadas. Las consecuencias de una irregularidad pueden incluir multas o demoras y según la falta, impedir que el viaje continúe.

Una parte de esos documentos puede presentarse desde el celular. La licencia digital de Mi Argentina permite circular en todo el país sin llevar el carnet físico, mientras que la cédula azul dejó de ser obligatoria para manejar un auto ajeno.

Un control vial de los tantos que estarán atentos este fin de semana largo (Foto: Agencia Nacional de Seguridad Vial)

Una por una, toda la documentación que hay que llevar para evitar multas

Quienes salgan a la ruta en auto por el fin de semana largo deben llevar DNI, licencia de conducir, cédula del vehículo y comprobante de seguro vigente. También corresponde contar con la constancia de revisión técnica cuando el auto está alcanzado por esa obligación.

El DNI (Documento Nacional de Identidad acredita la identidad del conductor.

(Documento Nacional de Identidad acredita la identidad del conductor. La licencia de conducir debe estar vigente y habilitar la categoría del vehículo utilizado. Un carnet para motos, por ejemplo, no autoriza a manejar un auto.

debe estar vigente y habilitar la categoría del vehículo utilizado. Un carnet para motos, por ejemplo, no autoriza a manejar un auto. La cédula identifica al automóvil y puede mostrarse en formato físico o digital.

identifica al automóvil y puede mostrarse en formato físico o digital. La cédula verde ya no tiene vencimiento. Si maneja otra persona, puede llevar ese documento físico o acceder a la versión digital habilitada por el titular.

ya no tiene vencimiento. Si maneja otra persona, puede llevar ese documento físico o acceder a la versión digital habilitada por el titular. También se exige el comprobante del seguro obligatorio , que puede exhibirse impreso o desde un dispositivo electrónico. La cobertura debe estar vigente: guardar una póliza o una credencial anterior no demuestra que el auto siga asegurado.

, que puede exhibirse impreso o desde un dispositivo electrónico. La cobertura debe estar vigente: guardar una póliza o una credencial anterior no demuestra que el auto siga asegurado. Cuando corresponde realizar la VTV o la RTO, debe llevarse su constancia vigente. Los plazos dependen del régimen aplicable al vehículo. Algunas jurisdicciones también requieren el comprobante de pago de patente, una exigencia que no es uniforme en el país.

Cómo usar los documentos de Mi Argentina

Para acceder a las credenciales digitales es necesario tener una cuenta con identidad validada. Antes de salir, el conductor debe comprobar que pueda abrir los documentos y mostrar los códigos que permiten verificar su validez.

El QR de la licencia tiene una validez de 24 horas para su presentación sin conexión. Por eso, conviene actualizarlo antes de atravesar sectores sin señal y revisar que el teléfono tenga batería suficiente para exhibirlo en un control.

El titular puede compartir la cédula desde “Mis vehículos”, seleccionar el auto y elegir “Habilitar a conducir”. Luego debe ingresar los datos de la persona autorizada. Las cédulas azules emitidas con anterioridad siguen siendo válidas mientras no sean revocadas.

Qué se debe revisar en el auto antes de viajar

Las chapas patente deben estar colocadas donde corresponde, ser legibles y no tener elementos que oculten su identificación. Los controles también pueden verificar las condiciones de seguridad del vehículo, además de la documentación.

La licencia digital se puede consultar desde la aplicación Mi Argentina (Foto: Infobae)

El auto debe contar con matafuegos con carga vigente, correctamente sujeto y accesible, y balizas portátiles normalizadas. Todos los ocupantes deben usar cinturón , y los chicos tienen que viajar con el sistema de retención infantil que corresponda.

normalizadas. , y los chicos tienen que viajar con el sistema de retención infantil que corresponda. Un chaleco reflectivo, el gato y las herramientas para cambiar una rueda son útiles ante un imprevisto. Conviene distinguir esas recomendaciones de los elementos que exige la normativa y revisar las reglas de cada jurisdicción.

Las sanciones dependen de la infracción y de la jurisdicción. Si quien maneja no está habilitado para ese vehículo, otra persona con licencia adecuada puede hacerse cargo. De lo contrario, la ley prevé el traslado del auto a un depósito, además de las multas que correspondan.