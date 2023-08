El general José de San Martín revolucionó Villa La Angostura

El respeto y la admiración por el general José de San Martín no encuentra diferencias políticas partidarias entre los argentinos y así quedó demostrado con el homenaje que le realizaron desde el Municipio de Villa La Angostura , este jueves, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Un actor se vistió del prócer nacional y recorrió las escuelas montado en su caballo y revolucionó a chicos y grandes, quienes juntos gritaron a viva voz: "¡Viva la patria!".

San martin en villa la angostura municipalidad gentileza

Andrés Zerneri, subsecretario de Cultura, contó a LMNeuquén que esta idea surgió de manos del secretario de Gobierno, Javier de los Ríos, quien se topó con una representación parecida llevada adelante por un profesor de historia del norte argentino. "Aquella era una versión muy sencilla, en un burro. Pero nosotros la hicimos mucho más épica", resaltó el funcionario, quien recordó que la actividad había tenido su primera edición el año pasado.

Es que el general José de San Martín que recorrió Villa La Angostura lucía un traje que parece el original y fue confeccionado a medida por la cooperativa textil "Costureras del Sur", portaba un sable que realizó la carpintería mecánica de la Municipalidad, una gran bandera argentina y estaba montado en un esbelto caballo.

General San Martín- recorrida- escuelas.jpg

"Fueron muchas las personas que participaron para hacer esta representación en manos del actor local Leonardo Vázquez, quien además tiene un emprendimiento de cabalgatas, así que tenía todo", compartió Zerneri con emoción.

San martin en villa la angostura municipalidad gentileza

San Martín emprendió el recorrido por todas las escuelas primarias y jardines de infantes de la ciudad. En cada una hizo vibrar a todos los estudiantes con su imponente voz y su amor por la patria. Muchos chicos y chicas lo esperaban vestidos de granaderos, con réplicas de espadas realizadas en casa y lo que se vivió fue de mucha emoción.

"Me me gusta resaltar que quizás no hay una figura que pueda unirnos tanto como el general José de San Martín. Desde todos los rincones de los pensamientos políticos, más un día como hoy donde estamos inmersos en estos clima de diferencias políticas, su figura nos une. Toda la ciudad gritó ¡Viva la patria! Conozco esos vecinos y sé que en elecciones votarían cosas opuestas unos de otros, pero San Martín en una figura muy querible por todos", concluyó el funcionario municipal.