El gobierno neuquino salió al cruce del concesionario de Chapelco: "Parece que no quiere competir"

Hechos que, a entender del actual concesionario, “generará la disminución de la llegada de turistas del país y del exterior” y que esto “repercutirá fuertemente en la economía de San Martín de los Andes mediante la reducción de ocupación hotelera y venta de los comercios en general”.

Cerro Chapelco

Consultado por LMNeuquén sobre el tema, el ministro de Turismo de la provincia advirtió que “lo primero que podemos decirle a la empresa es que está en condiciones de presentarse y competir como cualquier otra. Así que podría parecer, por lo que está haciendo, que no quiere presentarse o no quiere competir. Y, a su vez, está queriendo atemorizar a la comunidad con la imposibilidad de abrir el cerro, cosa que nunca pasó ni va a pasar ahora”.

Capiet señaló que “en el mismo sentido que nosotros decimos que llegamos para cambiar las cosas, en este caso no vamos a renovar las concesiones en forma directa, sino que las licitamos”.

Contrato viejo y desactualizado

Aclaró que Nieves del Chapelco estaba en conocimiento de esta situación desde “hace mucho tiempo” y recordó que el 7 de junio de 2023, cuando desde el gobierno (entonces electo) asistieron al lanzamiento de la temporada de invierno, se explicó lo que se iba a hacer.

“Antes de asumir nosotros dijimos que con esta licitación lo que buscamos es tener el mejor cerro para todos y no seguir prologando un contrato que está con 37 años de antigüedad y totalmente fuera de foco”, señaló.

Respecto al actual concesionario, el ministro analizó que “quizá no quiere competir”, aunque “está en condiciones de hacerlo” y que “no hay nadie vetado” para participar. “Ojalá se presente. Y si tiene que ganar, que gane. No tenemos ningún problema. Pero que se presente a competir y no a forzar una renovación de una concesión en forma directa porque la gestión anterior se la había prometido”, advirtió.

Cerro Chapelco Gentileza Prensa Cerro Chapelco

Cambios

Consultado respecto a las razones por las cuales el gobierno provincial considera que el actual contrato está “fuera de foco”, Capiet explicó que este data de 1987, que tuvo seis adendas, modificaciones, ampliaciones y que refiere a una realidad muy distinta a la hoy tiene la ciudad cordillerana.

“En el 87 en San Martín había 1.000 camas turísticas, no 10.000 como ahora. Junín no tenía participación y las comunidades mapuches no eran una comunidad organizada, sino que se trataba de simples pobladores con ese origen. Las tierras en aquel año no eran de las comunidades y hoy sí lo son. Y por eso cobran un canon también”, dijo.

Indicó que, por otro lado, el gobierno neuquino está mirando 25 años hacia adelante. “Las cuestiones ambientales en ese contrato no estaban ni previstas, por eso también tenemos una serie de problemas y estamos creando la mesa ambiental. A su vez, en las condiciones actuales este contrato está generando que el Estado de la provincia no solo esté cobrando un canon que es fijo, sino que ese canon no cubre nada del costo que existe para abrir”, aseguró. “En definitiva, el pueblo de Neuquén es el que está subsidiando al esquiador, por decirlo de alguna forma”, sostuvo.

Cerro Chapelco -generica valida 1200-

Lo que busca la nueva concesión

“Más allá de que el Cerro Chapeco sea el motor del invierno en San Martín de los Andes, nosotros tenemos otras cosas y lo que queremos es mejorar el producto. Buscamos mejorar el cerro y hacer un plan de inversión”, apuntó el ministro de Turismo de la provincia.

Informó que, entre otras cuestiones, el nuevo pliego pretende que el concesionario presente un plan de inversión, con una proyección a 25 años, con más medios de elevación (y también su relocalización) que permitan transportar más gente y evitar demoras.

Además, se buscará reconstruir la tradicional confitería ubicada en los 1600 metros, y donde en 2019 se produjo un grave incendio. También la necesidad de la ampliación de la zona de fabricación de nieve, junto el arreglo y la culminación de todo el sistema de tratamiento de residuos y efluentes. Estos tres temas, indicó Capiet, deberán ser incorporados de manera obligatoria en el nuevo contrato.

“Y después queda abierta la propuesta de inversión y el proyecto de desarrollo que cada empresa presente”, dijo, y aclaró que el tema tarifas será a criterio exclusivo del concesionario, del mismo modo que ocurre en la actualidad.