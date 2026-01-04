El mensaje de Rolando Figueroa tras la muerte de dos estatales en el accidente cerca de Las Lajas

El gobernador expresó su dolor por el accidente cerca de Las Lajas. Cómo fue la dinámica del siniestro y quiénes eran las víctimas.

La muerte de dos trabajadores de Termas de Copahue en un violento accidente sobre la Ruta Nacional 242 , cerca de Las Lajas, generó una fuerte conmoción en todas las esferas del estado neuquino. El gobernador Rolando Figueroa expresó públicamente su pesar y acompañó a las familias y a la comunidad de Loncopué, de donde eran oriundas las víctimas.

“Con profundo dolor despedimos a Alexis Gutiérrez y Marcelo Sambueza , ambos trabajadores de Termas, fallecidos en un accidente en Las Lajas. Abrazamos a sus familias, seres queridos y compañeros, y compartimos una tristeza que enluta a toda la comunidad de Loncopué”, escribió el mandatario provincial en sus redes sociales.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta 242, una vía clave que conecta el centro-oeste neuquino con el norte de la provincia, tal como lo informó LM Neuquén. El hecho involucró a un vehículo que trasladaba personal vinculado al c omplejo termal de Copahue y que, por causas que aún se investigan, protagonizó un impacto de extrema violencia. El hecho ocurrió alrededor de las 8 horas en la rotonda de acceso al paso fronterizo Pino Hachado , pasando el paraje Liu Cullin. Personal policial se encuentra en el lugar realizando tareas operativas.

Tuit Figueroa accidente

Tras el choque, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Trabajaron en el lugar efectivos policiales, bomberos voluntarios, personal de salud y Defensa Civil, quienes asistieron a los heridos y realizaron las tareas de rescate. El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas debido a la gravedad del accidente.

Accidente de estatales cerca de Las Lajas

Las víctimas fatales fueron identificadas como Alexis Gutiérrez y Marcelo Sambueza, ambos trabajadores de Termas de Copahue. Sus muertes provocaron un profundo impacto en Loncopué, donde eran ampliamente conocidos, y en todo el ámbito laboral del complejo termal.

accidente Las Lajas (2) El fatal accidente swe cobró dos vidas.

Desde el gobierno provincial se indicó que se brindará acompañamiento a las familias y que se seguirá de cerca la investigación judicial para esclarecer las causas del siniestro. La tragedia volvió poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad vial en rutas estratégicas como la 242, que registra un importante movimiento de trabajadores y turistas, especialmente en temporada alta.

Qué se sabe sobre cómo ocurrió el fatal accidente

Según reveló la Policía del Neuquén, alrededor de las 8:10 horas la Comisaría n°27 de Las Lajas recibió una llamada, en la cual informaron que en sentido Pino Hachado hacia Las Lajas, un vehículo venía realizando maniobras indebidas.

Cuando efectivos policiales se acercan a la intersección de la ruta nacional 242 y ruta provincial n°21, logran observar un camión con acoplado sobre la calzada con sentido desde Las Lajas hacia Pino Hachado, con daño en sus ruedas traseras izquierdas.

Asimismo, sobre la ruta se encuentra una gran cantidad de plásticos de vehículo y a unos 80 metros de distancia del rodado mayor, al costado de la ruta observan un vehículo marca Peugeot volcado. Rápidamente, se convoca en el lugar a Servicios de Emergencias y, posteriormente, personal médico confirma el deceso de ambos masculinos.