La residencia oficial de Villa La Angostura fue el primer destino de la expresidenta Isabel Perón. El traslado se concretó en la madrugada del 24 de marzo.

El Messidor: el castillo neuquino que protagonizó la primera decisión de la última dictadura

La residencia El Messidor , ubicada en Villa La Angostura, fue el primer lugar de reclusión de María Estela Martínez de Perón tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La decisión se ejecutó en las primeras horas del régimen dictatorial, luego de la detención de la entonces presidenta en la ciudad de Buenos Aires.

Isabel Perón fue detenida durante la madrugada del 24 de marzo en el Aeroparque Metropolitano. Desde allí fue trasladada bajo custodia militar en un operativo cerrado, sin intervención judicial y sin información pública sobre su destino.

Las reconstrucciones históricas coinciden en que el traslado se realizó en dos tramos. Primero, un vuelo militar hacia la zona y luego, un desplazamiento terrestre hasta Villa La Angostura.

El operativo se concretó en pocas horas y la entonces exmandataria llegó cerca de las 6 de la mañana a la residencia El Messidor.

Durante el gobierno de Isabelita Perón actuó la represión de la Triple A. (AFP)

“Llegó con lo puesto y totalmente sola”

Margarita Moure, administradora de la residencia en ese momento, dio una entrevista televisiva al canal TN, hace unos 15 años. “A las 2 de la mañana escuché en la radio: ‘Fuertemente custodiada es trasladada a la residencia El Messidor, provincia del Neuquén, la expresidenta Argentina Isabel Martínez de Perón’. Nos miramos con mi marido y dijimos: ‘¡Acá!’”, contó Moure.

La mujer contó que, en ese momento, prendieron la calefacción y se quedaron preparados para el recibimiento. “Sentimos un tropel de caballos y también camiones. Era el Ejército de San Martín de los Andes. Me tocan la puerta y el oficial a cargo me explica la situación”.

“La recibimos de la mejor manera. Venía muerta de frío, vestida con ropa de verano, una pollera de seda, un blazer y sandalias. Acá hacían 7 grados bajo cero. Así llegó, con lo puesto y totalmente sola. La abrigamos y se acostó de inmediato”.

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La estadía en El Messidor

En aquella entrevista, Moure contó que Isabel “no se quebró, no lloró nunca. Siempre estaba aparentemente tranquila. Muy parca, hablaba poco y jamás de política”.

“En un primer momento fue bastante desordenado todo. Trajeron unos perros y unas palomas y sugirieron que esos animales prueben la comida para garantizar que no sea envenenada. Yo les dije que no podía aceptar eso, que yo me hacía responsable. Me hicieron firmar un acta”, detalló la mujer.

“Le encantaba ir a la huerta o hasta el lago”. “Le encantaba ir a la huerta o hasta el lago”.

El castillo

La Residencia, construida en 1942 por el arquitecto Alejandro Bustillo, tiene un estilo francés y potencia la belleza natural del lugar. A orillas del Nahuel Huapi, se utiliza como residencia oficial del gobierno de Neuquén y albergó a distintos presidentes argentinos.

Más allá del entorno natural en el que está rodeado El Messidor, por dentro el estilo antiguo potencia la calidez interior. El edificio cuenta con dos plantas y un sótano. En la parte superior se observan las habitaciones en suite.

En planta inferior, cuenta con una sala de estar, decorada por dos cuadros: uno de Castagnino y otro de Berni. Además, tiene un living, un gran comedor y una biblioteca circular. En la misma planta, pero más alejado, se encuentran las habitaciones de los huéspedes, la cocina, la despensa, y por último las oficinas.

el messidor

Durante ese período, en 1976, el lugar funcionó con vigilancia permanente y control de accesos. La exmandataria permaneció dentro del perímetro, sin contacto público y bajo supervisión constante.