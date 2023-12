El neuquino que actuó en una publicidad con Riquelme y en "El encargado" con Francella

“Mi madre era de La Rioja y llegó a la provincia en 1957 para desempeñarse como maestra rural en la comunidad mapuche Mellao Morales en el paraje Cajón del Manzano, y mi padre era escribano. Mis padres eran dos personas idealistas, nobles, honestas y muy generosas. A los 7 años fui a la Escuela de Bellas Artes donde tenía artes plásticas, expresión corporal, folclore y música. Esa formación integral me sirvió para la actuación pero también para entender otras disciplinas del arte”, describió.

Hubo un tiempo que la familia se trasladó a Chos Malal donde el pequeño comenzó a hacer teatro infantil en la Escuela 3 de Frontera y aprendió a tocar el piano y la flauta dulce. "En ese momento me di cuenta que la actuación me gustaba mucho", subrayó.

ON - actor Kiran sharbis (3).jpg Omar Novoa

Recordó que en la Escuela 121 donde completó la primaria cuando preguntaban quién quería actuar en los actos escolares, “siempre me ofrecía, me animaba a actuar y a bailar porque decía que iba a la Escuela de Bellas Artes, pero era de madera para bailar pero tenía ese interés en actuar”. El secundario lo hizo en la ENET 1 donde se recibió de Maestro Mayor de Obras y en los años ’90 consiguió el título de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Pero la música se fue imponiendo en aquel joven, sobre todo el rock alternativo que comenzó a desarrollar integrando algunas bandas.

Un clic interno

Hasta que en 2008 mirando un documental sobre la historia de vida del actor estadounidense Tom Cruise le produjo “un click interno” que lo llevó al día siguiente a esperar que abriera la librería Libracos para comprar libros de teatro y de actuación.

“En aquel momento tenía un comercio y me sentía frustrado y que estaba desperdiciando mi vida. Ese documental sobre Tom Cruise me generó querer apostar a mi faceta artística que siempre me había atraído”, afirmó. A partir de entonces no paró en formarse, asistió a distintos talleres y cursos de actuación, incluso viajó a Buenos Aires para tomar clases con profesores y actores, entre ellos Lito Cruz.

“Lo que me impresionó de Lito Cruz fue que te decía las cosas de manera directa, dura, era muy perspicaz para observar los puntos que uno como actor tiene que tener en cuenta para que las cosas las pueda hacer bien. Las clases que tomé con él fueron claves, insistía mucho con la entonación, en la forma de decir”, explicó.

Entrevista Kiran Sharbis.mp4

En Neuquén, tomó clases con Lala Vega y Elsa Hernández y se propuso transformarse en un actor profesional y llegar al cine y la televisión. Para ello se trazó un plan y comenzó a anotarse en convocatorias de actores, casting y autocasting, en el que filma una escena a través de sus propios medios, con la colaboración de realizadores amigos, y las envía a las productoras encargada de elegir actores. “Quería actuar y me parecía que no era imposible llegar a eso a pesar de vivir en Neuquén”, acotó.

A la hora de elegir el punto de partida de su trayectoria, Kiran mencionó “El arrullo de la araña” (2015), el largometraje dirigido por José Campusano que lo tuvo como coprotagonista. La película, que tuvo su estreno en una de las ediciones del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, aborda la realidad de miles de trabajadores del área de comercio en zonas periféricas, donde la xenofobia, las humillaciones y las confrontaciones constantes terminan en muchos casos siendo la única forma de comunicación, entre personas que, aun pudiendo evitarlo, optan decididamente por perpetuarse en estos espacios.

kiran actor3.jpg

Tiempo de series

Un tiempo después, Campusano lo convocó para protagonizar “El azote”, la película que se estrenó en 2017 y que obtuvo la Competencia Mejor Película Argentina en el 32° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Narra la historia de Carlos Agustín Fuentes (personaje de Kiran) un asistente social responsable de un centro asistencial para menores judicializados, ubicado en la zona del alto de Bariloche. La historia se basa en hechos reales que ocurrieron durante cinco años en esa institución.

Kiran también formó parte del elenco de “Entre hombres” una miniserie coproducida por HBO y Pol-ka en la que se puso en la piel del gitano André, personaje que apareció en tres de los cuatro capítulos de esta producción que se emitió en más de cincuenta países de Latinoamérica. “Me había presentado en castings de varias series, entre ellas la de Monzón, El puntero, entre otras, y quedé para 'Entre hombres', donde hice el papel de un gitano que vende autos, me gustó mucho hacer ese personaje”, comentó. Además destacó que el elenco estaba conformado por Norman Brisky, Gabriel Goity, Claudio Rissi entre otros excelentes actores.

kiran actor 9 el encargado.jpg La escena del neuquino Karin Sharbis con Guillermo Francella en la exitosa segunda temporada de "El encargado".

A la hora de hablar de su actuación en "El encargado", el neuquino contó que “me llamaron directamente de la productora porque me habían visto en un casting, me preguntaron si quería formar parte del proyecto y obviamente les respondí que sí, para mí era importantísimo por la envergadura del proyecto y porque considero a Francella un grandísimo actor”.

El personaje de Kirban es un hombre en situación de calle en el que Eliseo (Francella) le regala ropa y demás elementos que recolectó entre los vecinos del edificio donde es el encargado. “Trabajé mucho desde la corporalidad para componer ese personaje porque es una persona que está mal alimentada, que tiene malas posturas. Con toda esa impronta y composición entré bien a la toma”, describió Kiran. Y reflexionó que “a pesar de la distancia con Buenos Aires, aún pese a que en lo artístico no me dedico sólo a actuar. Sigo aprendiendo, ahora me tocó de maestro uno de los dos actores (el otro es Ricardo Darín) más famosos de nuestro país”.

Confesó que aún no se vio en la serie porque “no soy de verme, prefiero verme con el paso del tiempo porque si lo hago de inmediato empiezo a analizar demasiadas cosas”. Aclaró que el contacto con Francella sólo fue directamente en el set de filmación, “la dificultad es que a veces no hay tiempo de ensayo y cuando te llaman para un rol se requiere en muy pocas tomas que uno esté bien, y esa toma salió bien”.

kiran y riquelme1.jpg

Kiran confesó que “consciente de los enormes costos de traslados, me la jugué en muchas oportunidades, viajé todas las veces que pude a los castings y a filmar, de manera temeraria, casi kamikaze, con escasos pesos en el bolsillo, lo que me llevó a dormir reiteradas veces en el aeropuerto para poder decir presente”. Agradeció a directores neuquinos como Ezequiel López, Leo Ramírez, “que colaboraron con él de manera desinteresada para producir el autocasting” y así tener la posibilidad de llegar a las pantallas y televisores en diversas partes del mundo.

Este vecino del barrio Villa Farrel que prefiere no decir su nombre real, que quedó en un pasado lejano, primero por Larry –por uno de los personajes de Los Tres Chiflados- como lo empezaron a llamar en la escuela secundaria y luego por su nombre artístico que en la cultura hindú, se traduce como «rayo de sol», consideró que todo lo que hasta el momento ha logrado es el resultado de “un gran esfuerzo y pienso que seguirá siendo así”.

Un hincha de River con Riquelme feliz

En 2011 Kiran Sharbis fue convocado para trabajar en la publicidad “Riquelme está feliz” de las marcas Pepsi y Lays que protagonizó por ese entonces el jugador de Boca y actualmente candidato a presidente del club xeneize.

Pese a ser hincha de River, Kiran admiraba al jugador y durante la filmación pudo cruzar algunas palabras con el 10. “Como persona me cayó muy pero muy bien. Varias veces me preguntó: "y...¿Cómo te están tratando?", tal vez intuyendo que en Buenos Aires y sobre todo en el rubro publicidad el trato es a veces bastante hostil y más si sos un artista no muy conocido como yo. Pero como la productora y el equipo de dirección nos atendió a todos los actores realmente muy bien, le dije "de diez", sonrió y me dijo "avisame cualquier cosa".

Al principio no entendí muy bien, pero con el correr de las horas en el set de grabación me di cuenta. El es muy copado con la gente más humilde, los laburantes pero a los de arriba se les planta enseguida, no se le mueve un pelo si tiene que defender algo y de forma muy directa, se ve que es una cuestión de códigos que él lleva siempre”.

ON - actor Kiran sharbis (2).jpg Omar Novoa

Cine comunitario

Uno de los proyectos que lo tiene entusiasmado en la actualidad a Karin Sharbis es la producción audiovisual que dirige y es protagonizada por participantes del taller de actuación que dicta en la localidad de San Patricio del Chañar. En 20212 estrenaron el primer capítulo, con el apoyo del municipio y hace unos días presentaron el segundo capítulo y ya comenzaron la etapa de preproducción, guion y ensayos para próximas entregas. “Estoy agradecido por la posibilidad de producir y dirigir esta ficción que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Patricio del Chañar y de su comunidad.

Feliz de ayudar a formar nuevos actores y actrices que un tiempo más van a empezar a dar que hablar, no solo por su talento, sino por su compromiso y deseo de superación. En el difícil momento económico actual seguir adelante y seguir abriendo horizontes nos lleva a seguir teniendo sueños y esperanzas. Siempre es un buen momento para emprender nuevos caminos y desafíos, siempre es bueno sembrar y que la vida nos regale con el tiempo los frutos de nuestro esfuerzo”, expresó el actor, que también actuó en la película Soy Aimé, dirigida por Aymará Rovera, que retrata la vida y legado de la activista y cantante mapuche Aimé Painé, que fue exhibida en numerosos festivales nacionales e internaciones y obtuvo premios.