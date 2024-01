El paro general con movilización contra el gobierno de Javier Milei convocado por la CGT tendrá su correlato en Neuquén con la adhesión a la huelga de todo el arco sindical y una marcha que partirá desde el Monumento a San Martín hacia la ex Ruta 22. La consigna de la protesta es "No al DNU y no a la Ley Ómnibus".