El plan motosierra de Javier Milei amenaza el funcionamiento de la UNCo

beatriz gentile.jpg “El gobierno nacional tiene una actitud de ningunear a las universidades públicas”, sostuvo Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNco), y expresó su preocupación por la incertidumbre respecto al presupuesto para su funcionamiento.

Los presupuestos se construyen a partir de anteproyectos elaborados por las propias casas de estudios que se canalizan en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a su vez se trasladan a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación que lo incorpora en el proyecto del Presupuesto Nacional. El Congreso de la Nación aprobó una partida presupuestaria para todas las universidades nacionales de 752.482.394.720 pesos, a la UNCo le corresponden 14.366.296.149 pesos para el 2023. La mayor parte de los recursos, se destinan al pago de salarios de los docentes, no docentes y autoridades.

Gentile también subrayó el tema del incremento en la tarifa de los servicios. La distribución de las facultades de la UNCo en distintas localidades de las provincias de Rio Negro y Neuquén hace que la universidad tenga proveedores de servicios distintos. “Si las tarifas se incrementan como se está planteando, sin la ayuda de los gobiernos provinciales y locales difícilmente podamos hacer frente a estos incrementos tarifarios de los servicios de gas, electricidad y agua”, aseguró Gentile.

Obras paralizadas y apoyos

La situación es más compleja teniendo en cuenta la decisión del gobierno nacional de suspender toda obra pública, incluso las que están en ejecución, proponiendo en su reemplazo la instrumentación de un esquema de participación público-privada. La rectora de la UNCo explicó que la universidad cuenta con una partida aparte del presupuesto destinada a la obra púbica. En ese sentido, precisó que estaban previstas distintas obras en facultades como así también extensiones aúlicas, bibliotecas, comedores en las distintas sedes universitarias, que ya estaban programas y presentadas ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación como también a la Corporación Andina de Fomento (CAF) que otorgaba los fondos para el financiamiento de las mismas.

UNCO ingenieria (3).jpg Claudio Espinoza

Una de ellas, es la Facultad de Lenguas, ubicada en la ciudad de General Roca, Río Negro, que presenta un avance de obra del 65 por ciento. "Esa obra quedaría sin terminar", lamentó Gentile, aunque su expectativa "es poder terminarla pero es solo un deseo”. Otras obras que habían sido proyectadas y aprobadas son la remodelación del comedor en el actual edificio de la UNCo como también la extensión de aulas de la Facultad de Servicio Social, entre otras. "Entendemos que no se les va a otorgar viabilidad a estas obras para su realización. En esto también la motosierra forma parte de este tremendo ajuste que se está haciendo contra el pueblo argentino”, expresó Gentile.

La rectora de la UNCo recordó que, antes del balotaje, todas las universidades se pronunciaron en relación a la amenaza de Milei con terminar con la universidad pública. “Si me guío por la cartilla de amenazas que hubo en la campaña me queda claro que no hay ningún interés, al contrario hay una descalificación de la universidad. Pero pongamos que eso fue en la campaña, ahora lo que hay es un silencio de radio, no se dice nada”, resaltó. También hizo alusión a que el ataque a la universidad se presentaba “con mentirle a la ciudadanía respecto a su presupuesto que dijo que dentro del 6 por ciento del presupuesto de Educación, el 4 por ciento va a la universidad, porque apenas estamos superando el 1 por ciento".

Ante este panorama complejo que atraviesa la casa de estudios, Gentile destacó el apoyo expresado por los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro, "que podrán ayudarnos a compensar la ausencia o el corrimiento que está haciendo el Estado nacional para sostener la educación superior en la Norpatagonia".

UNCO ingenieria (9).jpg Claudio Espinoza

Hace una semana atrás, en una sesión extraordinaria del Consejo Superior, se aprobaron los proyectos de jerarquizaron de los asentamientos que tiene la UNCo en Zapala y San Martín de los Andes. De aprobarse en la próxima asamblea universitaria, a realizarse en marzo del próximo año, ambos se transformarán en Centros Regionales.

“La universidad tiene intereses de afianzarse territorialmente y nuestra propuesta es votar en la asamblea universitaria la jerarquización de convertir el asentamiento Zapala y San Martín de los Andes en centros regionales universitarios con lo cual ampliaremos la oferta académica en el área centro y sur de la provincia que son dos polos importantes de crecimiento, expansión y desarrollo que le aportará a la provincia y a las intendencias", explicó Gentile.

Por otra parte, la rectora de la casa de estudios destacó el apoyo expresado por el intendente Mariano Gaido durante el encuentro que mantuvieron este viernes. Gaido mantuvo una reunión con las autoridades de la universidad donde ratificó su compromiso de seguir acompañando a la institución, tal como se hizo en los últimos cuatro años. “Seguiremos apoyando a nuestra Universidad como estuvimos siempre y doblegando esfuerzos en estos tiempos difíciles”, afirmó el intendente. Agregó que "cuando llegamos a la Municipalidad no dudamos en tomar la decisión de estar junto a la universidad y por eso, dentro de las primeras acciones que tomamos fue convertirla en nuestra consultora permanente”.

Gentile sostuvo que "encontrarnos con los gobiernos provinciales y locales permite crear esta red que hace afianzar el tejido democrático y de contención real de la educación real como un derecho".

SFP_ Inscripciones en la UNCo estudiantes universidad (9).JPG Sebastián Fariña Petersen

La otra cara: récord de inscriptos

A pocos días de finalizar el período de preinscripciones en la UNCo, son más de 7300 los anotados para cursar en el ciclo lectivo 2024. En total, desde el 1 de noviembre hasta el jueves pasado se inscribieron 7.368 nuevos estudiantes para cursar el próximo año. El primer período de preinscripciones estará abierto hasta el viernes 22 de diciembre.

En cuanto a las preferencias, no se observan modificaciones respecto a años anteriores. Entre las más elegidas figuran Licenciatura en Enfermería, que se dicta en cinco sedes diferentes, Psicología, Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medicina. Por otro lado, también hay una buena cantidad de anotados en las carreras de Abogacía, Ingeniería en Petróleo, Contador Público Nacional, Licenciatura en Ciencias de la Computación Y Licenciatura en Administración.

"Es realmente paradójico que ante el ataque contra la universidad pública que se hace desde el gobierno nacional, tengamos un nuevo récord de inscriptos. Esto habla de la importancia, la legitimidad y la buena oferta académica que tiene la UNCo", expresó la rectora Beatriz Gentile. "Es realmente paradójico que ante el ataque contra la universidad pública que se hace desde el gobierno nacional, tengamos un nuevo récord de inscriptos. Esto habla de la importancia, la legitimidad y la buena oferta académica que tiene la UNCo", expresó la rectora Beatriz Gentile.

Para la etapa inicial de la formación universitaria, la UNCo ofrece 16 carreras de pregrado y 77 de grado. Para instancias superiores, posee posgrados con 22 especializaciones, 20 maestrías y 8 doctorados.

"Es realmente paradójico que ante el ataque contra la universidad pública que se hace desde el gobierno nacional, tengamos un nuevo récord de inscriptos. Esto habla de la importancia y la legitimidad que tiene la UNCo. Esto contrasta fuertemente con quienes plantean que los estudios superiores o que la universidad es un ámbito de adoctrinamiento y una cantidad de barbaridades que se han dicho", expresó la rectora. "Además refleja que la UNCo es atractiva, no sólo venimos creciendo en ingresos sino también en egresos. La expansión territorial con una buena oferta académica empieza a tener una buena presencia", concluyó.

unco cartel universidad comahue.png

La UNCo ocupa el noveno puesto entre las universidades del país y el 191 a nivel latinoamericano, según el último ranking elaborado por Center for World University Ranking (CWUR), que compara y evalúa a casi 20 mil instituciones educativas de todo el mundo. Utiliza siete indicadores en cuatro áreas para clasificar las universidades: Educación, Empleabilidad, Profesorado e Investigación.

Por otra parte tiene 261 proyectos de investigación vigentes que involucra el trabajo de 2.523 personas entre investigadoras e investigadores, becarios y becarias y personal técnico y de apoyo. De los Proyectos UNCo, 96 corresponden al área de Ciencias Sociales; 66 a Ciencias Exactas y Naturales; 42 a Ingeniería y Tecnología, 30 a Humanidades y Artes; 18 a Ciencias Agrícolas y Veterinarias y 9 a Ciencias Médicas. La universidad tiene firmados convenios con más de 100 universidades extranjeras.