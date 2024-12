El sorpresivo aviso de una muni del Valle Medio que puso en alerta a los vecinos

Además se sugiere tratar de identificar la especie del animal, tomando una fotografía o un video del mismo, para llevar a cabo una rápida identificación y tomar las medidas necesarias.

Embed

La Municipalidad de Choele Choel, consigna el sitio 7 en Punto recomienda a la población estar atenta y tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier incidente con estos animales.

Impresionan las garrapatas en Ferri

Garrapatas por todas partes. En la toma de las vías de Ferri, no deja de acentuarse la pobreza y ahora también proliferan las garrapatas. Los perros que deambulan sin dueño ni destino están infestados de garrapatas, unos más y otros menos, pero el parásito campea a sus anchas también en las mascotas con hogar. Y por todas partes.

Pudiera convertirse en un signo de época. La proliferación de plagas no evoca, por cierto, tiempos de paraísos cercanos y prontos para conquistar. Más bien lo contrario. Suelen estar asociadas a momentos de catástrofe, de penurias, de gran aflicción. Pero, al margen de misterios, las plagas, como las garrapatas, suelen vincularse, en las ciudades, a la miseria. Y a cuanta más miseria, más garrapatas y otros parásitos.

La alarma la dio en las redes sociales la referente de la toma, Mónica Genen, quien pidió colaboración a los internautas porque, según su posteo, "todos los perros de la vía están plagados de garrapatas". Al efecto, solicitó la donación de pipetas para desparasitar canes, ya que, de no aplicarse el tratamiento, los pichichos "se van a enfermar y van a morir".

GARRAPATAS EN TOMA VIAS FERRI OTRA.jpg

La dirigente manifestó que "este año, más que nunca, se están viendo garrapatas por todas partes. No solo en los perros, que están llenos, sino en la tierra, en las casas, en los patios, y a veces se les suben a los vecinos, a los niños. Yo misma, el otro día me encontré una garrapata en la cabeza. Esto es tremendo".

Pero lo más triste es que solo una persona, entre sus numerosos contactos, expresó su voluntad inmediata de donarle pipetas. El problema es que se trata de alguien de Balsa Las Perlas y se vuelve prácticamente imposible acceder a los implementos ofrecidos. Por la distancia y por carecer de medios y recursos para concretar el viaje.

Genen recordó que la proliferación de garrapatas no solo representa un riesgo para los perros. Y ello porque se trata de un bicho que puede transmitir varias enfermedades infecciosas a los seres humanos si los pican. Por ende, constituyen un problema de salud pública.

GARRAPATAS EN TOMA VIAS FERRI.jpg Los perros de la toma de las vías de Ferri necesitan ser desparasitados. Hay muchas garrapatas por todas partes. Solicitan pipetas de antiparasitarios para los animales. Además, preocupan los riesgos para la salud humana.

Las garrapatas más comunes pertenecen a la superfamilia de ácaros denominada Ixodoidea. Se trata de ectoparásitos hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre de mamíferos y aves, principalmente, aunque pueden incluir también reptiles y anfibios. Son vectores de dolencias como la Enfermedad de Lyme y el tifus, entre un largo listado de zoonosis, para nada agradable.

La propagación de este ácaro vampiro no resulta casual en la toma. Coincide, lamentablemente, con "uno de los momentos de más pobreza que hemos vivido. Es terrible lo que está pasando. La gente no tiene trabajo, no hay changas, hay hambre", enfatizó la dirigente.