"El trabajo más duro en 12 años", así es el inédito operativo de limpieza en el edificio que funcionaba como aguantadero

Cristian Haspert, el subsecretario de Limpieza Urbana del Municipio de Neuquén, aseguró que nunca había visto "semejante cantidad de mugre acumulada".

Sesenta y tres trabajadores municipales, maquinaria pesada, camiones, bolsones de residuos bajados por escalera y jornadas que se extenderán durante varios días. El operativo para limpiar el edificio de Sargento Cabral al 600 , señalado durante años por los vecinos como un aguantadero y foco de inseguridad , se convirtió en una de las intervenciones más complejas que recuerda la Municipalidad de Neuquén.

Así lo definió Cristian Haspert , subsecretario de Limpieza Urbana , quien lleva más de una década recorriendo basurales clandestinos, viviendas tomadas y escenarios de acumulación extrema de residuos. Sin embargo, aseguró que nunca había visto algo similar.

"Nos metimos en muchos lugares, pero creo que esta es la tarea más difícil en 12 años de trabajo con respecto a acumulación de residuos. Mi equipo de trabajo me dejó sorprendido por la entrega", aseguró a LM Neuquén .

Limpieza edificio Sargento Cabral (2)

La magnitud del trabajo quedó en evidencia apenas los equipos municipales lograron ingresar a los cinco pisos de los dos edificios ubicado en pleno centro de la ciudad.

Inicialmente, el municipio había calculado que con 40 trabajadores podría completar la tarea. Sin embargo, la realidad que encontraron en cada habitación obligó a modificar completamente el operativo.

"Habíamos ingresado a los primeros pisos cuando llegamos a la tarde y calculamos que con 40 empleados municipales íbamos a estar bien. Pero cuando entramos a todos los pisos entendimos que no íbamos a poder avanzar y convocamos a 20 empleados más", relató Haspert, quien confirmó que finalmente fueron 63 trabajadores los que participaron de la primera noche de intervención.

Una montaña de basura acumulada durante años

La primera misión consistió en trasladar los residuos desde los departamentos hacia los patios internos de los edificios para poder comenzar con la clasificación y posterior retiro.

aguantadero

Lo que encontraron fue impactante. El inmueble posee dos patios internos de aproximadamente 30 metros por 30 metros cada uno. Ambos estaban completamente colmados de basura.

"Había una cantidad de residuos impresionante. Entraban las bolsas de basura y las rompían ahí mismo buscando qué les servía", describió el funcionario.

La situación se repetía dentro de los departamentos. En varios de ellos los residuos domiciliarios cubrían buena parte del piso. "En el primero y segundo piso había aproximadamente 50 centímetros de basura acumulada", explicó.

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A medida que avanzaban los trabajos, los empleados municipales comenzaron a dimensionar la complejidad de la tarea. Los residuos no podían retirarse mediante sistemas convencionales. Cada bolsa debía cargarse manualmente y descenderse por las escaleras del edificio.

"Todo lo bajamos con bolsones. Se llenan esos bolsones de basura y después hay que bajarlos por escalera", contó.

El operativo se desarrolló durante toda la noche del miércoles. Las condiciones sanitarias y los olores obligaron a diseñar una metodología especial para cuidar a los trabajadores.

"En ningún momento dejamos de trabajar, pero hicimos turnos para entrar por el olor. Íbamos en equipos de 15 minutos", recordó Haspert.

La intervención contó además con el acompañamiento de distintas instituciones. Bomberos colaboró durante los trabajos y efectivos de la Comisaría Primera permanecieron en el lugar para garantizar la seguridad de los equipos.

"Bomberos nos acompañó y la Policía de la Comisaría Primera fue fundamental. Cuando todos los equipos que tenemos alguna responsabilidad en el espacio público trabajamos juntos, las cosas salen adelante", destacó.

Cinco pisos repletos de basura el impactante operativo en un edificio abandonado de Sargento Cabral

Las tareas también implicaron cortes de calle y la utilización de maquinaria pesada durante horas. Aunque el ruido fue intenso, los vecinos comprendieron rápidamente la importancia de la intervención.

"Los vecinos parecían que estaban festejando un cumpleaños. Me compartían su felicidad tras los años de convivir con el aguantadero", relató.

Un edificio que cambia la historia del barrio

Durante años, el edificio de Sargento Cabral al 600 fue señalado por comerciantes, automovilistas y residentes de la zona como un punto crítico para la inseguridad.

Las denuncias hablaban de robos, arrebatos y movimientos permanentes de personas que utilizaban el inmueble como refugio. Para Haspert, la recuperación del lugar representa mucho más que una limpieza.

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"Esto no sólo perjudicaba a la zona. También a quienes estacionaban cerca o dejaban sus vehículos algunas horas. Había roturas de vidrios, robos y distintos hechos de inseguridad", sostuvo.

Por eso consideró que el operativo tendrá un impacto directo en la vida cotidiana del sector. "Creo que el beneficio es para toda la zona y que esto se va a transformar en un lugar mucho más seguro", afirmó.

La Policía ya adelantó que habrá una presencia permanente en el edificio una vez finalizada la limpieza. Según indicó Haspert, además de una consigna policial fija, la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO) utilizaría el inmueble para desarrollar distintas prácticas operativas.

Limpieza edificio Sargento Cabral

Aunque la primera etapa permitió recuperar la planta baja, los patios y los dos primeros pisos, todavía queda una parte importante del trabajo por delante.

"Planta baja, patios, primero y segundo piso quedaron impecables. Llegamos a ver nuevamente los cerámicos", destacó. Sin embargo, el tercer, cuarto y quinto piso presentan un panorama mucho más complejo.

Las cuadrillas continuarán trabajando durante toda la semana en horario diurno para facilitar las tareas y mejorar las condiciones de seguridad. "Vamos a seguir trabajando de día porque se hace mucho más fácil. Vamos a limpiar el interior y dejar los residuos en el patio", explicó.

La próxima semana se realizará otro gran operativo nocturno para retirar definitivamente todo el material acumulado. Para ello se utilizará una minicargadora tipo Bobcat que ingresará al edificio para trasladar los residuos hasta los camiones.

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"Vamos bajando todo al patio y la semana que viene volveremos a trabajar de noche con los equipos en la calle", adelantó.

Mientras tanto, los números preliminares ya permiten dimensionar la magnitud de la intervención. Hasta el momento se retiraron cuatro bateas completas de residuos y varios camiones de gran porte cargados con materiales acumulados durante años.

Pero más allá de las toneladas de basura, para los trabajadores municipales la imagen más impactante fue otra: comprobar que detrás de aquellas paredes que durante años permanecieron ocupadas existía una situación de abandono y deterioro difícil de imaginar.

"Yo jamás en mi vida había visto algo así", resumió Haspert, quien hace más de una década enfrenta algunos de los escenarios más complejos de la ciudad en cuanto a la acumulación de residuos.