Embajador de Chile sobre los proyectos de integración con Neuquén: "No es falta de voluntad, no hay plata"

Comite de Integracion de los Lagos (44).JPG Rolando Figueroa en el Comité de Integración Los Lagos junto a diplomáticos y gobernadores de las regiones de Chile. Claudio Espinoza

En ese sentido, destacó el crecimiento en el envío de gas desde Argentina hacia Chile. “Ha aumentado muy bien el envío de gas a Chile, especialmente a través del Gasoducto del Pacífico. Y eso también ayuda mucho al desarrollo de nuestro país”, afirmó.

Embajador de Chile: "No es un problema de voluntad, no hay plata"

El embajador también confirmó avances en infraestructuras en los pasos fronterizos ente Neuquén y Chile. “Tenemos la buena noticia que se va a construir, o se está construyendo, el nuevo complejo de la Catedral de Samoré, que va a ser un integrado. Ese va a ser un complejo para argentinos y chilenos. Y en el caso de Pichachén, deberá estar a mediados del próximo año listo también”.

Consultado por los proyectos que se prometen hace años y aún no se concretan, fue muy directo respecto al diagnóstico. “Como dice el presidente Milei, no hay plata. O sea, hay problemas de plata. No es un problema de voluntad”.

Y agregó: “En el caso de Argentina hay un ajuste grande, que golpea las obras públicas. En el caso de Chile hay un ajuste menor también este año. Y el próximo año habrá un nuevo gobierno. A mí lo que me importa es resaltar que, cualquiera sea la orientación del nuevo gobierno, este impulso de integración va a seguir”.

De acuerdo a lo expresado por Viera Gallo, “esto es una política de Estado”. Y destacó que los gobernadores chilenos presentes en el Comité de Integración de Los Lagos “pertenecen a distintos partidos políticos. Además, en Chile hemos cambiado distintos gobiernos y esto ha seguido. Y ahora hay un nuevo impulso y una necesidad económica. Lo dijo bien el gobernador Rolando Figueroa: los ojos miran al Pacífico. O sea, China, Japón, la India. Entonces hay mucho por hacer”.

El cable subterráneo de Australia a Chile para Argentina

En otro tramo de su participación, el embajador hizo alusión a una obra clave de conectividad digital: “No se habló acá, porque no había tanto tiempo, del cable de conexión submarino que se acaba de firmar, que se va a construir entre Chile y Australia, entre Google y una empresa pública chilena. Y eso tiene que dar servicio a la Argentina, Brasil. O sea, la interconexión de la transmisión de datos”.

Respecto del turismo, Viera Gallo apuntó que es necesario superar los vaivenes del tipo de cambio: “Cuando hay mucha diferencia de precios entre un país y otro, es inevitable que haya un flujo de un lado o del otro de la frontera. Antes venían los chilenos a comprar a Argentina, ahora van los argentinos a Chile”.

Para ello, propuso una mirada integral: “Ha aumentado mucho el turismo. Y lo que tenemos que hacer son circuitos integrados de turismo, sobre todo en la parte de los lagos, el Paso Cardenal Samoré. Hay una gran posibilidad de que la marca Patagonia, que es una marca mundial, que es binacional, bajo esa marca la industria turística de ambos países puedan trabajar unidas”.