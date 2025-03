Empresarios de Añelo exigen prioridad para contratistas locales en Vaca Muerta

Reunión empreas ede Añelo trabajo y proveedores.jpg Empresas de Añelo manifestaron su preocupación por la contratación de compañías extranjeras. Buscan priorizar a las locales.

La preocupación de los empresarios locales quedó en evidencia durante un conversatorio impulsado por y CEISA y la UOCRA la semana pasada, en el que representantes del sector expusieron directamente sus inquietudes a las operadoras.

Empresas: preocupación por la llegada de gente a Añelo

“El encuentro fue positivo porque logramos un feedback directo con las operadoras. Les planteamos temas puntuales: la incertidumbre en la actividad, las falsas operaciones y, sobre todo, la invasión de empresas extranjeras. Lo interesante es que muchas veces ni siquiera tenían respuestas claras para lo que les preguntábamos”, explicó Martín, en diálogo con LMNeuquén.

El líder de CEISA ejemplificó la problemática con un caso concreto. “Uno de nuestros asociados, dueño de una lavandería en Añelo, preguntó por qué una operadora contrataba a Sodexo, una multinacional, en lugar de optar por un proveedor local. Situaciones como esta se repiten en distintos rubros y afectan directamente a la economía regional”, sostuvo el empresario.

bloomberg-natural-gas-drilling-1200xx2766-1556-0-114.jpg Los despidos de Halliburton en Chubut cerraron filas para el trabajo neuquino. Ahora se suman las cámaras para el trabajo local. Internet

Marín aclaró que el planteo no fue agresivo, sino directo para analizar el trabajo local. “No estamos en contra de la inversión extranjera, pero sí exigimos reglas claras y que se respete la prioridad del trabajo local. La riqueza que genera Vaca Muerta debe quedarse en la región y no ser absorbida únicamente por grandes corporaciones que vienen de afuera”, sostuvo.

Desde la Cámara insisten en la necesidad de un marco regulatorio más estricto para garantizar que el desarrollo del yacimiento beneficie a la comunidad neuquina. En este sentido, adelantaron que continuarán con reuniones y gestiones para fortalecer la posición de los proveedores locales en la industria petrolera.

Los sindicatos petroleros unen fuerzas

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa salió a respaldar las recientes declaraciones del gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, en las que enfatizó la necesidad de que los puestos de trabajo generados por la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta sean ocupados prioritariamente por neuquinos.

Rolando Figueroa y Marcelo Rucci.jpg Marcelo Rucci de Petroleros Privados y el gobernador Rolando Figueroa. Hay preocupación por priorizar el trabajo local.

Manuel Arévalo, secretario general del gremio, se manifestó al respecto, al destacar que esta es una demanda histórica de la organización. "Priorizar la mano de obra local ha sido siempre uno de los principales objetivos de este Sindicato y está plasmado en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo Nº 637/11", afirmó Arévalo.

Según el dirigente sindical, las empresas optan por contratar personal de otras provincias, los cuales desplazan a trabajadores locales, la vez que trasladan a Neuquén pasivos laborales de otras jurisdicciones. "Nosotros tenemos la obligación y responsabilidad de velar y preservar los puestos de trabajo para las y los neuquinos, así como en todo nuestro ámbito de representación", agregó.

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, advirtió este jueves sobre lo que calificó como una “irresponsabilidad” frente al posible desembarco de trabajadores despedidos en otras cuencas y sostuvo que la región todavía no vive un boom de actividad.