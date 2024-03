En alerta: los supermercadistas chinos en Neuquén se unen, preocupados por la inseguridad

caja leche gondola El consumo de lecha bajó significativamente en Argentina.

"Decimos que estamos en el canal amarillo. Este gran grupo de supermercados orientales, el canal amarillo, está muy cascoteado", señaló el hombre y planteó la necesidad de conformar una multisectorial para "encarar este tipo de situaciones entre todos", aunque "todavía no se termina de armar". "Todos tenemos la necesidad de la prevención y la necesidad de cuidarnos entre todos", aseveró.

En este marco, el comerciante vinculó las situaciones de inseguridad con la creciente inflación y el duro panorama económico que atraviesa el país. "Hablando de la generalidad de la sociedad, me parece que la situación económica por ahí nos lleva a situaciones extremas donde de alguna manera hay que tratar de resolverlo y, a veces, como ciudadanos no se elige la mejor forma", observó.

La realidad que afrontan los supermercadistas chinos

Respecto a cómo se organizan para abastecerse, el comerciante explicó que "para comprar hoy a nosotros nos conviene mucho más ir mayoristas en lugar de a las multinacionales como Coca Cola", ya que esto les permite ser más competitivos con las grandes superficies. "Muchas veces nos toca salir a caminar porque los mayoristas hacen que podamos comprar mejor precio directamente en la fábrica. Conviene adquirir esas promociones para poder quedar más competitivos, porque la gente indefectiblemente te compara con los supermercados o hipermercados, entonces tenés que tener precios competitivos", explicó.

Así, indicó que los formadores de precios son los grandes grupos económicos. "La verdad es que uno es víctima de eso, de la misma manera que es víctima el consumidor final. Creo que tiene mucho que ver el poder de compra que vos tengas y eso hace que puedas tener mejores resultados. El que mejor compra, mejor vende. Hoy la gente camina la calle para encontrar los mejores precios", agregó.

Supermercados.jpg

Sin embargo, el comerciante informó que pese al contexto económico actual no han tenido que afrontar baja en las ventas. "Hemos tenido la suerte de no vender menos bultos que los meses anteriores, seguimos creciendo, pero a un porcentaje mucho más lento. Hoy no podemos hablar de que vamos creciendo como se va desarrollando la ciudad, pero tenemos la suerte de todavía no baja el crecimiento, se ha retardado", aseguró.

Por último, mencionó que un parámetro de referencia para identificar el flujo de ventas es en productos como la carne y el pan. "Son lugares donde vos lo podés medir, porque con lo demás poder arreglarte con segundas marcas, con estos no", cerró el gerente.