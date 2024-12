En el fuero federal, no creen que la denuncia de Gloria Ruiz prospere

No hay que olvidar que todo lo que uno hace y elige habla de uno.

Vale recordar que Broitman no está matriculado en el Colegio de Abogados de Neuquén, por lo que no puede hacer ni una presentación en la justicia provincial, de modo que tuvo que conseguir algún asociado local.

SFP Gloria Ruiz en Fiscalia con abogados (36).JPG Elio García el abogado elegido por Broitman en Neuquén, tiene un historial poco decoroso y hasta el Colegio de Abogados analizó suspenderlo. Sebastián Fariña Petersen

Broitman, outlet y circo

Para accionar en Neuquén, Broitman debió contratar los servicios de abogados locales y “recurrió al outlet judicial”. Es que Broitman tomó a Elio García, un abogado de dudosa reputación quien goza de varias denuncias en el Colegio de Abogados por abandono de defensa y otros actos poco decorosos. A tal punto que el propio Colegio analizó la posibilidad de suspenderlo. “Lo que ves, es lo que hay”, canta otro García mucho más reconocido.

Pero sigamos. Broitman, fiel a su impronta mediática, no solo se presentó en fiscalía, sino que redobló la apuesta y metió una denuncia en el fuero federal contra diputados e integrantes del Poder Ejecutivo a los que les atribuyó un paquete de delitos: “asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, atentado al orden constitucional, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos agravado”.

Antes de analizar el combo presentado, hay que entender que, con esta denuncia en el fuero federal, Broitman utiliza una estrategia muy clara por la cual advierte que la Justicia neuquina no le genera garantías a su clienta, lo que deja en evidencia que a Ruiz le molesta que la investiguen cuando siempre se mostró, desde lo discursivo, abierta a que la investiguen. Vaya contradicción.

Lo que hace Broitman es parte de su show mediático, porque la denuncia que presentó en el Juzgado Federal 7 de Capital Federal no es más que una enunciación de delitos, pero no aportó pruebas.

Ahora, lo normal dicta que el Juzgado capitalino se declare incompetente y traslade la denuncia al Juzgado Federal 2 de Neuquén, que tranquilamente puede desestimarla y derivarla a la justicia local.

SFP Gloria Ruiz en Fiscalia con abogados (12).JPG Carlos Broitman con Gloria Ruíz tras dar a conocer la denuncia que hicieron en el fuero federal. Sebastián Fariña Petersen

Honestidad brutal

Entre charla y charla, una alta fuente judicial me confió: “entiendo que la denuncia está destinada al rechazo in limine sea por incompetencia o por inexistencia de delito federal a ser investigado”, mientras que una fuente federal me comentó con una honestidad brutal: “es muy fantasma todo esto que hace Broitman. En Capital se van a declarar incompetentes y va a tener que recaer en Neuquén”.

Por su parte, otra alta fuente de la Justicia Federal me explicó: “eso terminaría recayendo en manos del juez federal Gustavo Villanueva, que tendría que declararse incompetente. Como mucho podría quedarse para investigar el lavado de activos y el atentado al orden constitucional. Los demás delitos debería pasarlos a la justicia neuquina”.

En la misma charla, esta prestigiosa fuente aclaró que los dos posibles delitos que podrían recaen en el fuero federal son inviables. “Mirá, el atentado al orden constitucional es un delito diseñado para las organizaciones terroristas esencialmente. Y en el lavado de activos, debe existir un delito precedente”, confió la fuente, que no ve con buenos ojos que la denuncia pueda prosperar en el fuero federal.

En definitiva, esto es los que ofrece Broitman con sus servicios, un circo mediático que luego no tiene sustento a la hora de demostrarlo en la Justicia que es donde, en definitiva, tiene validez la denuncia.

En la foto general, se puede ver un manoseo de las instituciones por parte de Ruiz, a quien solo le interesa el accionar de las instituciones, siempre y cuando no la cuestionen a ella.