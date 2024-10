En guerra por un edificio en construcción de Pedro Nardanone: qué dijo la Municipalidad

"Ya no se puede más vivir así" . Es literal lo que dice Agustín. Este jueves, volvieron los martillazos, justo donde el edificio en construcción de calle Winter 145 se apoya sobre la pared de su casa. " Me están provocando para que haga una locura. Con la excusa de limpiar, cerca de las 11.30 empezaron a martillar ", agregó. Pasado el mediodía, cayó un patrullero de la Policía a la obra.

El vecino vio a los efectivos policiales ingresar a la obra. En su interior, había obreros trabajando. Les pidieron la habilitación y luego se retiraron. "Se fue la Policía, se fueron los obreros. No sé mucho más porque yo me metí a mi casa. Es gente pesada", agregó, en diálogo con LMNeuquén.

Desde el área de Obras Particulares se comprometieron a visitar e inspeccionar la obra. Mientras tanto, el vecino parece haberse rendido por cansancio. "Es un calvario vivir así. Dentro de mi casa, escucho los martillazos. Ni siesta se puede dormir. Salgo al patio, y me llueven palos en la cabeza. No se puede estar. Tengo el frente de mi propiedad bañado de cemento. Todos los caños de agua y gas rotos, que tuve que cambiar. El daño es tremendo", manifestó.

edificio en construcción calle winter

Con la mente en frío y toda la dificultad que implica un cambio, una mudanza, lo está pensando seriamente. "Es todo muy turbio, no sé...cuando termine la obra volveré o venderé la propiedad. Voy a tratar de irme. Es un calvario esto que vivo. No se puede estar", dijo.

Consultado al respecto de esta obra, el subsecretario de Obras Particulares, Luis López de Murillas, comentó que la obra "está paralizada por cambio de profesionales" y confió que irá una inspección al lugar ¿Qué significa esto?

Según indicó, "a obra tiene un permiso vigente de construcción donde tiene que figurar la empresa constructora que firma un representante técnico matriculado y habilitado, además de un director técnico. Son los responsables de que todo vaya bien, a ellos les cabe el Código Civil y el Penal de la República Argentina. Se pidió un cambio en esta figura. Tienen que designar a los nuevos. Por eso, los trabajos están suspendidos".

Aseguró también que los inspectores están pasando periódicamente por el lugar.

ON - Edificio en construccion Winter 155 (3).jpg

Cuándo comenzó el calvario

El calvario de Agustín comenzó en 2022 cundo inició la construcción de un edificio de cinco pisos al lado de su casa y los dos departamentos que alquila o alquilaba. Los inquilinos se cansaron de convivir con una obra, de la que caen escombros, maderas y basura. Desde entonces y hasta la fecha, el vecino juró haber realizado 16 denuncias.

El pasado 17 de octubre se presentó ante la fiscalía para una citación y el 31 de este mes, volverá a hacerlo. Por ahora, aseguró, no pasó nada que modifique el estado de situación.

"Ayer (lunes) vino personal de la Municipalidad y clausuró la obra. Pero hoy (martes) ya están trabajando de nuevo. Yo vivo al lado y escucho todo, escucho los martillazos", comentó Agustín.

Alguna vez, el edificio blanqueó en un cartel de obra su permiso, nomenclatura catastral, número de expediente, representante técnico, constructora y propietario, nada menos que Pedro Nardadone, el empresario reginense públicamente conocido por haber sido el dueño del ex boliche Las Palmas al momento de la desaparición del estudiante Sergio Ávalos, el 14 de junio de 2003.

casa arruinada por un edificio en construcción

"Es un hombre que está acostumbrado a hacer las cosas por izquierda. En una oportunidad, disparó dos veces al aire para asustarme. También fui amenazado de muerto. Pero la Policía se me ríe porque sabe que este tipo es intocable", sostuvo.

Agustín es vecino lindante de la obra. "Me hicieron pelota mi casa. El techo es un basurero, literalmente; y cuando llueve, toda la basura, y los escombros tapan la zinguería de mi propiedad, provocando que ingrese el agua", contó.

"Lo peor está por venir"

Agustín es coleccionista de pianos usados y tiene un estudio de música. Además, vive de dos departamentos en alquiler que perdió por "culpa de esta obra". Sostuvo que los inquilinos se fueron porque "era insostenible la situación" y agregó: "Lo peor está por venir porque van a revocar las paredes".

No sería el único perjudicado en la cuadra, ya que a la vuelta del edificio hay una escuela que también habría sufrido algunas consecuencias producto de la caída de palos, escombros y otros elementos vinculados a la obra en construcción. Los riesgos son mayores los días de viento. El vecino dijo que suelen caer "pedazos de ladrillo, palos, de todo".

casa arruinada por un edificio en construccion

Para colmo de males, en mayo de este año sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) que no descarta haya sido motivado por la situación dramática que vive. "Sigo haciéndome estudios", acotó.

Aseguró que su único propósito es recobrar la calma que perdió desde que iniciaron los trabajos. "Yo no me quiero meter en problemas con nadie. Lo único que quiero es que no me molesten. Esta es mi casa y quiero vivir tranquilo, nada más que eso", expresó.

"La casa se me inunda por culpa de la obra"

Al parecer, el empresario denunciado también edificó una vivienda en el predio donde está en ejecución el edificio. En alguna oportunidad, le manifestó al vecino su deseo de comprarle la casa para terminar con los problemas. Pero Agustín no desea dejar su propiedad. "No me quiero ir de acá. Solo quiero que no me molesten más. Y que alguien haga algo. Porque siento que nadie me ayuda ni me defiende. La Municipalidad ya vino cinco veces a clasurar la obra, pero sigue avanzando", reiteró.

Mientras tanto, reveló que perdió mucha plata restaurando los techos de su casa por los daños ocasionados. Es decir que, más allá de las denuncias penales, también persigue una reparación económica. "Cuando llueve, la casa se me inunda por culpa de esta obra", concluyó. Y las imágenes que mostró son bastante elocuentes. Sin contar que el año pasado le cayeron dos palos al vecino: "Uno en el hombro y otro en la cabeza. Tengo las denuncias y una nota en Canal 7. Espero el 31 me den bolilla (en la fiscalía)", cerró.