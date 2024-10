En imágenes: marcha por Luciana Muñoz a tres meses de su desaparición

"Hay gente que está hablando, pero no hay nada concreto que pueda decir que hay un culpable, qué pasó con ella", expresó más temprano la mamá de Luciana. Respecto del estancamiento de la investigación, Aguerre manifestó: "Es bronca, es rabia, de que no aparezca: viva o muerta, ella tiene que aparecer. Estamos cansados, tenemos que estar esperando, esperando, esperando y no la tenemos".