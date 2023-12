Playa Dic 20 B.JPG Las Grutas se prepara para recibir el 2021 con el mejor clima.

"La verdad que no estamos al nivel de reservas de otros años. Estamos a un nivel bastante bajo, esperamos que levanten las reservas para un poco más adelante", contó Rivas, aún con expectativas de mejoras.

Según contó, hay un nivel más alto de reservas para fin de año, pero para enero no cuentan con confirmaciones de hospedajes para la diferente oferta que tiene Las Grutas.

Los Precios en Las Grutas

Según explicó Rivas en declaraciones a LU5, los hoteleros y dueños de casas en alquiler por temporada actualmente mantienen los precios fijados en noviembre pasado. "Justamente por la baja cantidad de reservas", aclaró.

"Un lugar para 4 personas, cerca de la playa y en el centro ronda para enero en los 60 mil pesos por día. Esos eran los valores que se estipularon más o menos en noviembre, y es el que se mantiene ahora", aclaró.

Peatonal 241220.JPG Las Grutas luce atavíos navideños en la peatonal. Poco movimiento se observó hoy.

El representante del rubro hotelero mencionó que también se generó incertidumbre por algunas intenciones de "dolarizar" las estadías. "Algunos propietarios pedían un anticipo y luego completar el resto de lo acordado al valor del dólar blue", ejemplificó. "Hubo varios tipos de transacciones, también se pedía el pago total de la estadía por adelantado, o se pedía dolarizar la estadía. Todo el mundo quiere cubrirse", consideró. Aunque este tipo de situaciones pudo haber influido en la baja de las reservas, para Rivas lo que más incidió fue "la inestabilidad económica en el país".

"Nadie sabe lo que va a ocurrir la semana que viene. La persona que va a salir de vacaciones no lo sabe, ni tampoco el propietario que está alquilando su propiedad y que, por ejemplo, ante estos cambios económicos pasó a valer 54% menos", comentó el referente, quien insistió en el problema generalizado del país y dijo que hay que esperar que la situación se estabilice.

Playa Dic 20.JPG En Las Grutas, a las 8 de la mañana se registraban 31 grados. El resto del fin de semana continuará caluroso.

Para Rivas "la temporada 2023-2024 no va a ser brillante", pero aseguró que intentarán que sea lo mejor posible para Las Grutas, ciudad que vive del turismo todo el año. "Acá no tenemos otros ingresos que no sea el turismo, no hay otras industrias", alertó.

Ante este escenario, consideró que mucha gente optará por viajar sin reserva y tratar de conseguir el mejor precio en el lugar. "De a poquito se va a ir completando", indicó.

"Nosotros tenemos toda la fe. Nunca tuvimos una temporada mala, solo en el 2001 que fue una temporada regular, así que esperamos que de a poco lleguen los turistas", concluyó.