En los últimos seis meses, 40 menores de Neuquén iniciaron el trámite para cambiar de género

Los avances para fomentar la inclusión

Aunque muchas veces se acercan personas del entorno de las infancias para señalar un caso concreto de discriminación o pedir asesoramiento legal o técnico, otras veces son ellos los que detectan las situaciones en programas de trabajo coordinado con escuelas, o con municipios, y deciden intervenir. "El que se comunica con nosotros puede ser un familiar, pero a veces el familiar no está, entonces se puede comunicar la escuela o un vecino si es que detecta la situación", dijo y aclaró que los abordajes se hacen de manera amplia, teniendo en cuenta el entorno familiar, educativo y también comunitario de cada barrio.

En estos seis meses de gestión, tras la asunción del gobernador Rolando Figueroa, la Subsecretaría de Diversidad elaboró un total de 40 informes técnicos para acompañar la solicitud de menores de 13 años que quieren hacer su cambio de identidad de género ante el Registro Civil.

Infancia Trans

"No hacemos la entrevista y nos olvidamos de la persona, hacemos seguimiento constante comunicándonos con las escuelas, por la continuidad, no sólo si logró el cambio de identidad, sino en qué espacio se mueve. Buscamos promover derechos y erradicar la discriminación para poder vivir en sociedad libre e igualitaria", dijo sobre el acompañamiento que hay detrás de cada proceso de cambio de identidad.

"Hay un interés superior del niño y tenemos que brindarle el derecho a que puedan hacer cambio de identidad si así lo requieren, que puedan vivir de acuerdo a su autopercepción. En caso de que no tengan el apoyo familiar, si no tienen las herramientas y el conocimiento sobre estas cuestiones", dijo Blanco y agregó que se nota un escenario a nivel nacional donde se dio un retroceso en derechos reconocidos y donde se ve un terreno más fértil para la multiplicación de discursos de odio.

Con el objetivo de erradicar la discriminación, la oficina ya intervino con acciones concretas en 20 escuelas. También trabajan de forma articulada con los Municipios, para realizar seguimiento de casos en localidades del interior o incluso parajes alejados. Otro de sus puntos de articulación incluye las oficinas de Empleo y también Salud y Educación, para garantizar un acceso equitativo también para las infancias diversas.

Lo que falta por hacer en diversidad

Para Sole Caballero, referente de la asociación civil 100% Diversidad y Derechos, Neuquén muestra un escenario distinto al nacional a partir de la continuidad de las políticas públicas para garantizar la inclusión. Sin embargo, consideró que todavía queda mucho por hacer para alcanzar una equidad completa. En diálogo con LMPlay, destacó la continuidad de los programas que ya existían, pero aclaró que se notan algunas falencias.

"Como asociación civil, siempre creemos que el cumplimiento de las leyes que tienen que ver con el tratamiento y acompañamiento de personas trans y no binarias, tiene que ver con educación, salud. Hay muchas falencias en esas áreas. Son cuestiones a mejorar", dijo y aclaró que el punto fundamental es el acceso al empleo; sobre todo, cuando se trata de un empleo formal.

"Lo que nos falta es poder acceder realmente a nuestros derechos, si no accedemos a un trabajo y no tenemos sustento diario, es muy difícil poder decir que tenemos nuestros derechos garantizados, o un sistema de salud que no nos violente", dijo y agregó: "La implementación del cupo laboral trans a nivel provincial es algo que vienen gestionando hace muchos años en Neuquén. Es una de las cosas que hasta el día de hoy no hemos logrado. La política pública se perdió a nivel nacional y eso repercute en estamentos nacionales que trabajan en la provincia, pero repercute doblemente porque hoy en la provincia de Neuquén no tenemos cupo laboral trans".

Tanto Blanco como Caballero coincidieron en el rol que tiene el Estado como actor para visibilizar a los colectivos LGBT y así darles más acceso a sus derechos e incluso combatir los discursos de odio o actos de discriminación.

"Neuquén en cuestión de diversidad sexo y género es una de las provincias a nivel país que mayor visibilización o programas ha implementado. Para la comunidad es muy positivo, hay un hecho para resaltar, a pesar de los cambios de gestiones, el área de Diversidad sigue estando presente y es prioridad con una subsecretaría", dijo Blanco.

Por su parte, Caballero opinó: "Socialmente, también vemos una intención de quitar todo lo que tiene que ver con políticas públicas en favor de los derechos humanos, eso repercute en Neuquén también, sobre todo a nivel social. El Estado es regulador de la sociedad y que genere políticas públicas a favor de la visibilización del colectivo nos va a ayudar".

Contacto con la Subsecretaría de Diversidad: [email protected] / 2996836309