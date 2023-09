En Plottier ya votaron todos los candidatos a intendente

Para votar están habilitados 38845 ciudadanos, según el padrón definitivo que dio a conocer la justicia electoral, y que está comprendido por 19219 mujeres y 19624 hombres. Además, hay 1017 extranjeros en condiciones de sufragar. Aquellos que aún no saben donde deben emitir su voto, pueden verificarlo ingresando al link http://200.32.43.82/p030923_026_def/index_ambos.php . Hay tiempo hasta las 18 para emitir el voto, luego se cerrarán las escuelas y se comenzará con el recuento de sufragios.

Peressini reafirmó "la importancia de cumplir con el deber cívico y del voto en el año que se cumplen 40 años de democracia". Luego, saludó a los presentes y se mostró confiado en que la ciudadanía estará apoyando el proyecto que lleva adelante.

karina ortiz.jpg

La única candidata mujer emitió su voto cerca del mediodía en la Escuela 234, sobre la calle Río Colorado en el límite entre Plottier y Neuquén. "La verdad que estoy muy contenta viviendo un nuevo día de la democracia y con el acompañamiento de este nuevo espacio que le venimos a proponer a los vecinos de Plottier un cambio real", expresó Ángela Karina Ortiz (Unión por Plottier) actual jefa de ANSES Neuquén Oeste y dirigente del PJ parrilista.

Además resaltó que tuvieron una campaña tranquila en la que pudieron hacerle llegar a los vecinos su plan de gobierno y que "hemos logrado construir un espacio con mucho trabajo militante". En declaraciones a RTN indicó que "sea cual sea el resultado, vamos a seguir trabajando por un futuro mejor en Plottier".

Por su parte, el abogado Héctor Ricardo Agostino del Partido Autonomista Vecinal de Plottier, se refirió a su partido como "uno propio y con principios propios". "Ha sido una campaña muy difícil al ser un partido propio", sostuvo el candidato en diálogo con RTN.

El candidato se mostró sumamente indignado con la cantidad de listas colectoras en estas elecciones municipales. "Es un fraude, no puede ser que haya 525 candidatos a concejales para cubrir 14 cargos titulares y 3 suplentes, después ocurre lo que pasó los últimos cuatro años porque cada colectora arma su bloque y nadie se pone de acuerdo", sostuvo y aseguró que eso lo único que hace es marear al ciudadano que debe sufragar.

Consultado sobre la cantidad de vecinos que quieren participar indicó que "es una mentira" y que "es mejor fortalecer el partido y que tenga una estructura política correcta; porque acá lo que arman es una estructura destinada a la permanencia de los funcionarios". "Han destruido la bondad de la política, que debe servir al cuidadano", expresó y agregó: "Estos funcionarios viven nada más que del Estado. Yo soy jubilado, hay comerciantes y otras profesiones en el partido, que lo que nos interesa cambiar la imagen del pueblo".

sergio soto mpn plottier gentileza

También emitieron su voto Sergio Soto por el Movimiento Popular Neuquino, actual concejal y presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier en uso de licencia; quien se mostró contento con la recepción de la gente. "Se ha instalado nuevamente esto de si no estás conmigo, de sacar los carteles de los otros. Yo me corrí de la agresión que se está viviendo en la comunidad y trabajamos la campaña desde adentro hacia afuera, no al revés", confió Soto.

"Esperamos el resultado, pero vamos a andar muy bien", sostuvo el candidato por el MPN y dijo que lo que se vivió en la ciudad fue "una pelea entre ellos del oficialismo que está gobernando la localidad hace 12 años".

norberto calducci.jpg

El dirigente de ATEN Norberto Calducci por el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad emitió su voto en la Escuela Nº 92. Al salir hizo declaraciones: “Hemos realizado una gran campaña recorriendo con nuestras propuestas las barriadas de la ciudad. Una campaña basada en la militancia de decenas y decenas de compañeras y compañeros que dialogaron con las y los vecinos cara a cara. Desde ese punto de vista nuestra campaña ha sido ejemplar”.

Además, Calducci remarcó la necesidad de "decir basta a la continuidad de los que ya nos han gobernado o gobiernan y que ahora nos prometen que en los próximo años harán lo que nunca hicieron como estuvieron o están en el gobierno. Hemos convocado a que la rebeldía y el rechazo a tanta demagogia y oportunismo se canalice por la izquierda. Dar la espalda al festival de colectoras que muestran un carrerismo y oportunismo político escandaloso”.

bertolini ruiz plottier.jpg

El último en votar fue Luis Bertolini, en China Muerta, quien se postula por el oficialismo Desarrollo Ciudadano, como sucesor de Gloria Ruiz. "Plottier está creciendo mucho, estamos orillando los 70/80 mil habitantes y esperamos que el día continúe con esta paz, que no haya ningún hecho de violencia ni agresión", sostuvo Bertolini en comunicación con RTN.

El candidato resaltó que los vecinos y las vecinas de Plottier "siempre se toman muy en serio esta jornada electoral con una participación" y teniendo en cuenta que es una elección con voto electrónico indicó que seguramente para las 20:30 están los primeros resultados.

Bertolini estuvo acompañado de la actual intendenta de Plottier Gloria Ruiz, la que refirió de "lamentable los hechos vividos". "Esperemos que terminemos la jornada en forma pacifica, seguir charlando con los vecinos", indicó la jefa comunal y resaltó que las siete listas colectoras están integradas por jóvenes profesionales de todos los cuadros para hacer un mejor Concejo Deliberante.

"Luis tiene el respaldo total del gobernador electo. Vamos a estar acompañándolo. Yo sigo viviendo en Plottier y vamos a trabajar para que nuestra ciudad pueda dar ese salto que tanto necesitamos", sostuvo Gloria Ruiz, vicegobernadora electa.