En vivo, Argentina Texas Energy Summit en Neuquén

Live Blog Post

Victoria Villarruel inauguró Argentina Texas Energy Summit

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue la encargada de dar las palabras de inauguración del evento que se realiza en el hotel Hilton Garden Inn. Allí anticipó que "vengo a hablarles de las cuestiones que me parecen esenciales para que este sector pueda seguir desarrollándose de la manera más beneficiosa para todos los involucrados y atraer a las empresas cuya inversión es la base necesaria para que esto ocurra".

"Aspiramos al desarrollo masivo de Vaca Muerta y que pueda generar en el menor tiempo posible exportaciones de petróleo y gas por divisas equivalentes a nuestras exportaciones agropecuarias, pero para ello es primordial en primer lugar mantener la paz", puntualizó.

argentina texas energy summit 2024 (9).jpeg

En tal sentido, indicó que "las grandes inversiones necesarias para la exploración y extracción del producto, su transporte interprovincial y su fraccionamiento para su comercio tanto nacional como internacional, requieren como insumo esencial un marco de seguridad jurídica donde impere".

"Desde hace 10 años aproximadamente nuestro continente está proveyendo de energía al mundo. Sin embargo, en algunos países nos falta establecer las políticas necesarias para maximizar la generación de riqueza para beneficio de nuestro pueblo, hay mucho interés en extraer, pero no es tanta la prosperidad que a veces queda en la región", dijo Victoria Villarruel.

argentina texas energy summit 2024 (1).jpeg

"No nos engañemos la seguridad económica no se disocia de la seguridad nacional, no podemos buscar prosperidad en un lugar y seguridad en otro, tenemos el privilegio de estar viviendo una etapa histórica en el desarrollo de la explotación de nuestros recursos naturales nuestra misión como gobernantes es establecer políticas que aseguren en el largo plazo la paz" enfatizó la vicepresidenta.

Previamente, el vicepresidente de la ATCC, Argentina-Texas Cámara de Comercio, Ariel Bossio, destacó que "nos encontramos en un momento clave para la industria". Y destacó que Argentina Texas Energy Summit, "es un encuentro para fortalecer los lazos entre Argentina y Estados Unidos".