"Es el tiempo de lucha entre dos populismos, de izquierda y derecha"

El triunfo de Javier Milei fue una especie de cisne negro en la política argentina. El proceso se veía venir, pero no el impactante resultado de las PASO que lo dejó en primer lugar con el 30% de los votos. ¿Qué pasará en la elección general y en un eventual balotaje? Pocos se animan a pronosticar ante el desconcierto de una sociedad desencantada y en crisis.

Casullo es una activa investigadora en temas de políticas públicas de género y prepara un libro junto al politólogo panameño Harry Brown Aráuz sobre los populismos en Centroamérica.

“Se está estructurando una competencia entre populismos, sean estos más de derecha o de izquierda”, sostuvo a LMNeuquén Casullo, quien deslizó que la política más institucionalista, moderada y “tibia”, no fue el atractivo del electorado de las PASO.

Casullo dijo que el fenómeno del crecimiento de Milei estaba instalado, pero que “hay una diferencia entre verlo y no poder frenarlo (por la reacción de los partidos políticos). El déficit más que en verlo es imaginar maneras eficientes en contraponer su discurso.

“En una conversación con Gustavo Córdoba (politólogo de la consultora Zuban-Córdoba), coincidimos que en las provincias estaba muy bien y era probable que ganara en alguna de ellas. Lo que no vimos, personalmente fue este resultado. Pero también vimos el resultado malo del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria). Pero que tampoco fue tan malo, porque las tres fuerzas quedaron muy cerca en puntos, cuando el escenario era que quedara más atrás Sergio Massa y el escenario de Larreta (Horacio Rodríguez) y Bullrich (Patricia) en 40 puntos. Con ese resultado el oficialismo hubiese estado más agotado, pero no fue así”, indicó.

La politóloga sostuvo que un tema central fue que las expectativas que tenía Juntos por el Cambio de hacer una buena elección y salir primera fuerza, pese a la interna, no se cumplió y el mapa pintado de violeta en 17 de 24 provincias genera un efecto psíquico de influencia muy potente en el electorado.

Las PASO condicionan

“En política se gana, no importa por cuántos puntos. Pero lo llamativo es que esta elección es una PASO y no define nada. La situación política está muy condicionada con esta elección porque quien gana se da como ganador, pero no son votos reales para nadie. Falta otra instancia y esto se verá en octubre. Hay una marea de votos que puede o ir en otra dirección, y perfectamente podés perder”, añadió la politóloga.

milei (1).jpg La furia que trasmite Javier Milei pareció activar a una parte del electorado. Los politólogos han encontrado una parte del rasgo que es un voto joven, predominantemente varón y que quedo fuera del sistema labora.

En ese sentido, indicó que la obligatoriedad de esa elección, (que es una interna partidaria) condiciona el diseño institucional de la política argentina. “Si las PASO no fueran obligatorias para los votantes, votarían los grupos más politizados, el 20 por ciento de la gente y no tendrían el efecto de semi elección que tienen. Hay un fenómeno que todos los oficialismos mejoran después de esta elección, como pasó con Macri en 2019”, deslizó.

Perfil, varón y sin trabajo

Casullo caracterizó el voto a Milei como un fenómeno “de manual” en cuanto al populismo (la construcción de un enemigo que en este caso es ‘la casta’ y más aún el kirchnerismo) y se explayó sobre su perfil. También describió que una parte del electorado desencantado se reflejó en “la furia, en alguien que dice que va a romper todo”, que es una constante en liderazgos fuertes de derecha, como Donald Trump en Estados Unidos o Giorgia Meloni en Italia.

“Es muy antagonista, con un discurso muy personalista, que lo que tiene capacidad de unir demandas de grupos nunca pensados que iban a ser por parte del mismo movimiento”, describió la politóloga.

Sergio Massa El candidato de Unión por la Patria tendrá la misión de remontar una elección difícil. Para la politóloga maría Esperanza Casullo es importante que se convierta en el "único vocero" del espacio, ya que al igual que Juntos por el Cambio, se trata e una coalición llena de tensiones.

Sostuvo que lo que “catapultó” a Milei a la política es una base electoral de varones más jóvenes que están insertos en la precarización laboral. Pero es la cadena lo que le da volumen a lo original. Ese voto original era del 17 por ciento en el país”, dijo de acuerdo a las mediciones que hicieron los politólogos sobre ese segmento electoral.

Indicó, además, que llamó la atención que en las localidades petroleras de Neuquén, como el Departamento Añelo y Pehuenches “el voto fue más concentrado”, donde superó el 40 por ciento.

Massa, la reconstrucción

Respecto a la elección de Massa, la politóloga sostuvo que si quiere mejorar la performance, tendrá que convertirse en el único vocero que tiene Unión por la Patria en esta coyuntura de campaña y crisis.

Analizó que después de la pandemia el electorado se recostó en liderazgos fuertes y pide cambios debido a prestaciones del estado que dejaron de funcionar, más allá de la crisis económica.

“Estamos en un momento en el cual la sociedad argentina y la latinoamericana tienen demandas de populismos. No tienen ganas de líderes institucionalistas, tecnocráticos y moderados, sino de otra cosa. Quieren cambios, salimos de la pandemia y hay un montón de cosas que no funcionan. Un ejemplo, pese a que no es populista es Boric en Chile, que se expresó ese cambio por izquierda”, indicó.

Así, ubicó al presidente Alberto Fernández dentro del grupo de líderes no populistas. “El gobierno de Alberto Fernández nunca pudo ofrecer una dosis de populismo en la sociedad, por cuestiones personales y por la figura de coalición del gobierno”, indicó Casullo.

Se refirió a que el presidente no pudo tomar el liderazgo presidencialista, debido a que el gobierno está compuesto por distintos sectores, donde el ala del kirchnerismo y el peronismo más ortodoxo estuvieron siempre en franca tensión. En otras palabras, las diferencias entre Alberto y Cristina Kirchner.

Indicó que el oficialismo “tiene que fortalecer la figura de Massa para recuperar votos” y señaló que el ministro de Economía se tiene que ubicar como el único vocero de ese espacio.

“Hay muchos interlocutores, algo que no pasa con Milei. Una de las cuestiones de Milei es que él solo habla, guste o no. Pero cuando enfrente hay dos coaliciones complejas (como UxP o JxC) donde la autoridad performativa de la palabra está dividida” dijo Casullo.

Sobre la participación en las elecciones, luego de que en las PASO de 2021 se tocara el piso del 67,7%, (el pasado 13 de agosto fue del 69,6%) dijo que “viene bajando y creo que es un fenómeno. En 2019 había cierta expectativa de cambiar de gobierno y la participación fue más alta”.

Indicó que el fenómeno de Milei logró detener la fuga de votantes del espacio. “En 2021 todo el mundo estaba de acuerdo que la gente que no fue a votar al oficialismo. Puede ser que ahora los votantes se energicen por votar a Milei o no, y que decidan participar”, concluyó.