¡Es una estafa! Así son los falsos sorteos del BPN en Instagram

Según informaron a LU5 algunos usuarios de la redes, la distintas imágenes ofrecían un link que decía "más información" o "registrarte" y, al clickear, allí te dirigía a una página falsa pero idéntica a la del Homebanking del BPN.

El subcomisario del área de Delitos Económicos de la Policía, Gerardo Oviedo, explicó en notas radiales que cada vez se ven más este tipo de ciberdelitos y que no tienen horario ya que ocurren las 24 horas del día y los 365 días del año.

Al respecto de las estafas en nombre del BPN, señaló que se han visto de distintas entidades bancarias y que la modalidad consiste en la promoción de estas imágenes en cuentas falsas de Instagram y Facebook donde figura un link que redirecciona a otra solapa donde tienen que ingresar sus credenciales, usuario y clave de homebanking, además de la numeración de la tarjeta de crédito o debito. "Es allí donde ya está completado el primer paso de los ciberdelincuentes", aseguró.

Hasta el momento se han realizado siete denuncias relacionadas a este tipo de estafas, por lo que Oviedo pidió precaución a los usuarios y recordó que "ninguna entidad bancaria va a solicitar a través de las redes sociales la actualización de las credenciales, menos aún la información confidencial de la tarjeta de debito o crédito".

El ciberdelito dejó de ser una novedad hace tiempo y cada vez aparecen nuevas modalidades de estafas virtuales.

Por esa razón, los bancos continuamente hacen campañas para advertir a la población sobre el "phishing", la técnica que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad de esas personas.

Días atrás, desde la cuenta de Instagram del Banco Provincia del Neuquén publicaron un video con el título "parecen reales pero son falsos" y aclararon que el banco nunca va a pedirte claves personales. A su vez compartieron todos los perfiles oficiales de redes, para no dejarse engañar por las cuentas falsas.

Por otro lado, en la página web del banco también se puede encontrar la solapa de "cliente alerta" donde comparten cuáles son los fraudes más comunes donde aseguran que la mejor manera de prevenir fraudes incluye herramientas tales como la video vigilancia, el monitoreo remoto y lo más importante un cliente alerta.

Además, remarcaron la importancia de reportar las estafas o sospechas sobre movimientos en sus cuentas, poniéndose en contacto inmediato con el banco.

Embed - Banco Provincia del Neuquén on Instagram: "No te dejes engañar con perfiles falsos! Aprendé reconocer nuestros canales oficiales y no caigas en estafas . . . #OperaSeguro #BPN"