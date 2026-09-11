Violento enfrentamiento entre el actual jefe comunal, Andrés Infante, y el ex Eliseo Díaz. Versiones cruzadas, un cuchillo y un detenido.

Escándalo en municipio de Neuquén, a las piñas entre el actual intendente y su antecesor.

La calma de la pequeña localidad cordillerana de Pilo Lil , a 55 kilómetros de Junín de los Andes por ruta 23, se quebró este viernes al mediodía. En el interior mismo de la Comisión de Fomento, el actual presidente Andrés Infante y el ex titular Eliseo Díaz se trenzaron a golpes de puño en un episodio que ahora investiga la Policía y la Justicia.

Las primeras versiones periodísticas que circularon en medios locales hablaban de un cruce que se fue de las manos y de que Díaz habría exhibido un cuchillo , en medio de la gresca. Una mujer que estaba en el lugar se interpuso para evitar que la situación pasara a mayores.

Sin embargo, con el correr de las horas surgió una versión totalmente opuesta y exclusiva.

El diario LM Neuquén logró contactarse con Belén Griselda Alfonso, la esposa de Eliseo Díaz, quien permanece demorado a esta hora en la Comisaría de Junín de los Andes, y su testimonio cambia el eje de la historia.

El origen del conflicto: un camión para fardos

Según relató la mujer, todo habría comenzado este jueves. Díaz, quien hoy es un vecino más de Pilo Lil, fue a la Comisión a solicitar un camión para trasladar fardos de pasto para sus animales.

Infante le habría dicho que sí en un primer momento, pero cuando Díaz volvió hoy viernes para concretar la operación, ni el camión ni el compromiso estaban. Ese reclamo fue el que desencadenó la discusión en las oficinas y que terminó a los golpes.

La versión de la esposa: "es un hombre prepotente"

La esposa de Díaz, fue categórica en diálogo con este medio y desmintió de plano la existencia del cuchillo: "Es mentira que Eliseo sacó un cuchillo. El encuentro fue a golpes de puño, nada más".

En su relato, acusó directamente al jefe comunal de haber iniciado la agresión física: "Fue Infante el que lo tomó del pecho a mi marido y él se defendió".

Además, calificó al actual presidente como "un hombre prepotente que tiene denuncias policiales y judiciales en su haber" y que se caracterizaría por maltratar a pobladores, sobre todo a mujeres, un antecedente que ya había generado una toma de la Comisión en abril de 2025.

Denuncia cruzada y un demorado

El otro punto que generó indignación en la familia es el accionar policial posterior. Según denuncian, cuando Díaz fue al Destacamento Policial de Pilo Lil -inaugurado en 2021- para realizar la denuncia, no se la quisieron tomar, mientras que al presidente Infante sí se la tomaron.

Díaz decidió entonces viajar a Junín de los Andes para denunciar. Cuando iba en camino, fue interceptado por personal policial y demorado, siendo trasladado a la comisaría de esa ciudad, donde permanece alojado.

Desde la fuerza no se ha emitido un parte oficial y se aguarda conocer si existe una actuación judicial por lesiones o amenazas. Fuentes ligadas a la investigación indicaron que, por cuestiones operativas, las denuncias de este tipo deben labrarse en una Comisaría con guardia judicial y no en un Destacamento.

El episodio vuelve a exponer la fuerte interna y la tensión política que se vive en Pilo Lil entre el actual jefe comunal y su antecesor, una disputa que, advierten vecinos, "puede terminar mal si no le dan un corte".