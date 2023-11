Escándalo en Vista Alegre: la Justicia falló a favor de la mujer despedida "por lesbiana"

Además, señalaron que la Justicia, "en cumplimiento de las normas que abordan la problemática de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral", ordenó una medida preventiva contra las personas denunciadas por la mujer para que " se abstengan, directa o indirectamente, de continuar con las acciones de maltrato, destrato y otras formas de violencia hacia la denunciante ". A este respecto, adelantaron que, de no cumplirse esto, se aplicarán las sanciones previstas en la ley por el delito de desobediencia a una orden judicial, multa y arresto por cinco días.

También informaron que los empleados municipales de Vista Alegre decidieron finalizar la protesta a las 13. No obstante, se realizó una asamblea en la que se decidió continuar con las medidas de fuerzas desde el lunes.

Poilideportivo Vista Alegre.jpg La mujer fue golpeada cuando estaba en su lugar de trabajo.

La denuncia de Daiana

Daiana contó que estaba trabajando con un contrato precario y que el intendente le había dicho que solo la iba a contratar para cuidar el polideportivo, con un régimen de 12 horas, de día y de noche y alternando una semana.

Su situación se agravó luego de la muerte de su padre, cuando ella pidió “quedar en su lugar”, tal cual se establece como beneficio de los estatales, cada vez que ocurre la muerte de un empleado de planta permanente.

Lo hizo amparada en el artículo 23° Estatuto del personal civil de la Administración Pública (EPECAP) del ingreso por fallecimiento de trabajador, perteneciente al grupo familiar.

“Le pedí al intendente quedar en planta y él me dijo que sí, pero que tenía que volver a trabajar, así con las lesiones de la golpiza y acepté porque necesitaba el trabajo y tengo cuatro hijos”, sostuvo Daiana en diálogo con LMNeuquén, quien estuvo dispuesta a exponer una situación que le genera entre bronca y vergüenza.

A esa altura, Daiana tuvo que quedar de licencia por las lesiones que, más allá del contexto, ocurrieron cuando cuidaba el polideportivo municipal, que está ubicado muy cerca de su casa, y también de los agresores.

“Ni yo sé por qué lo hicieron, pero después de que me agredieron, quisieron llevarse mi mochila, pero desistieron. Eran dos personas, una mujer y un hombre y las lesiones que me hicieron fueron graves. Estuve dos meses, corrían peligro mis ojos, la persona que me pegó quería arrancarme los ojos”, expresó la mujer, en un tono de consternación.

El caso de la agresión dijo que quedó en la nada, a pesar de que estuvo casi postrada en su casa, mucho más con la muerte de su padre. Fue allí cuando comenzó a tener miedo de salir, por temor a encontrarse con sus atacantes.

“Quedó en la nada, acá intentás matar a alguien como casi pasa conmigo, y no pasa nada, pero si uno reacciona, vas preso”, sostuvo.

Pero Daiana insistió en poder trabajar y de hecho lo hizo por algunos días, pero la situación no era la misma. Para llegar al polideportivo, tenía que pasar a oscuras por una zona de chacras y cerca de las dos personas que le dieron la golpiza, cuando le pidió a la municipalidad que tuvieran en cuenta esta situación. “No me cuidaron”, dijo.