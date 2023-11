Estafa con planes sociales: el fiscal del caso dijo cuándo podría comenzar el juicio oral

SFP Audiencia Planes Sociales estafa tarjetas (14).JPG Sanz, su abogado Gustavo Palmieri, Fernando Diez, defensor de Osuna, quien ingresa esposado a una de las audiencias. Detrás Esteban Sampayo, el letrado que patrocina a Ricardo Soiza. Sebastián Fariña Petersen

A la hora de ruta del dinero de las estafas el fiscal expresó: "Siempre analizábamos dos hipótesis: una que fue el beneficio propio, que se puede acreditar fácilmente por los informes bancarios y de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos); y las campañas políticas". "Eso fue mencionado en la causa por otro coimputados que declararon en junio y julio, entonces era algo que estábamos previendo para poder investigar", manifestó haciendo alusión implícita a los testimonios de Lucía Mariel Soto, Analía Griselda Scherer, Cristian Javier Vergara, Paula Gabriela Zeballos.

"Lo cierto es que era una maniobra que se liquidaba en efectivo y claramente eso no deja mucha huella", postuló antes de indicar: "Respecto de Soiza en sí, se preveía la hipótesis de que podría haber financiado la campaña de su hijo (Nicolás). Sanz dice que no, pero hay información para poder investigar este supuesto destino del dinero que iba para campañas del MPN", dijo haciendo mención al ex director de Planes Sociales del Ministerio y al ex director de Fiscalización que se encuentran imputados como el delito de jefes de una asociación ilícita y defraudación a la administración pública junto a Osuna (ex jefe de gestión de Programas), el ex ministro Abel Di Luca y Tomás Siengenthaler, coordinador Provincial de Administración.

Ante la consulta sobre si este tema sería parte de una nueva investigación o de la que se está realizando actualmente, Narváez contestó: "Nosotros ya lo venimos analizando como hipótesis de investigación y ahora con los dichos de Sanz, obviamente, se abre una puerta para investigar a otras personas".

SFP Audiencia Planes Sociales estafa tarjetas (3).JPG Estafas con planes sociales: el fiscal de Estado Raúl Gaitán, Juan Manuel Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli. Sebastián Fariña Petersen

Luego de recordar que el periodo que se analizará el en próximo juicio es el comprendido entre septiembre 2020 y el 31 de julio 2022 (con un perjuicio total a la administración pública estimado en 153.377.900. pesos), el fiscal expresó: "El periodo anterior que también estamos investigando entiendo que amerita otra causa, incluso nosotros ya la hemos abierto".

"Ahí se puede incorporar a aquellas personas que Sanz mencionó, también se habla de hechos cometidos a partir de 2015", agregó haciendo referencia a la última declaración que el ex funcionario brindó a la fiscalía con el fin de obtener la prisión domiciliaria, objetivo que finalmente no logró conseguir.

"Lo que no queremos es que esta investigación se vaya ampliando y extendiendo en el tiempo y se nos venzan los plazos procesales", concluyó.