Estudiantes de las EPEA ya se vinculan con circuitos productivos de la provincia

En Neuquén funcionan cuatro establecimientos de esta modalidad. Participaron de la Expo Bovinos realizada en Junín de los Andes, entre otras actividades.

Las cuatro Escuelas Provinciales de Enseñanza Agropecuaria (EPEA) de gestión pública cerraron un ciclo lectivo signado por viajes y la crianza de animales de exposición . Ahora se preparan para la temporada estival con actividades institucionales en torno a los ciclos productivos que no se detienen, abarcando el cuidado de sus animales y vegetales .

Los establecimientos se encuentran en diferentes regiones de la provincia, la N° 1 en Las Ovejas, en Plottier la N° 2, en San Patricio del Chañar la N° 3 y la N°4 en Bajada del Agrio.

En 2025, el cuidado de borregas y terneras fue la actividad más movilizante para las comunidades educativas, en vinculación con la participación de la 15° Expo Bovinos de la Sociedad Rural del Neuquén (SRN) realizada en Junín de los Andes .

Por primera vez en la historia de las EPEA, a través de las actividades preparatorias para el certamen -a lo largo de seis meses- se acreditaron 7.600 horas de prácticas profesionalizantes para 60 estudiantes, en línea con el Diseño Curricular de la provincia.

Resultados

Por otro lado, el compromiso con sus animales también arrojó resultados positivos durante las valoraciones profesionales, la EPEA N° 3 salió primera en la categoría Menores Grupal con su cordera; y el podio de Mayores quedó repartido con las demás escuelas, el primer lugar se fue a Plottier seguido por la N° 4 y la N° 1.

image

Para que prosperen las iniciativas productivas, las EPEA permanecen activas durante todo el año, incluyendo fines de semana y períodos de receso; cuentan con invernaderos en los que cultivan vegetales y corrales donde crían especies de granja como gallinas o conejos. En la proyección para los meses de verano -que recién inician- las instituciones ya conformaron cronogramas de trabajo pedagógico.

El Consejo Provincial de Educación (CPE), a través de la dirección de Técnica y la coordinación de Distritos Educativos, acompaña el desarrollo de la modalidad con inversiones económicas de infraestructura y mantenimiento edilicio, mobiliario, viajes, modernización de equipamientos, horas y cargos docentes. Durante 2025, las partidas escolares para refrigerios, talleres y gastos generales alcanzaron una cifra de 324.207.272 pesos; así como 60 millones de pesos en forrajes específicos para los animales.

image

En Las Ovejas se construyeron nuevos cobertizos corrales valuados en 8 millones de pesos a través de la articulación entre la EPEA y el Distrito N°14 que también compró un barraco de genética por 800.000 pesos. Mientras que las escuelas de Plottier y San Patricio del Chañar recibieron nuevo equipamiento de cocina que incluyó heladeras y mesones de acero inoxidable -en la N°2-; una amasadora industrial, tres procesadoras de alimentos y 100 sillas para el comedor -en la N°3- por 3.393.461 pesos.

Proyectos

Entre los proyectos institucionales abordados por las cuatro escuelas, se destacaron las experiencias en las que los conocimientos teóricos cobraron vida y permitieron a las y los jóvenes explorar nuevos lugares. Las iniciativas en común fueron la participación en la instancia patagónica del Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional Agropecuaria que se celebró en Trelew; y el Concurso Tromen en Junín de los Andes, en la que los ejemplares criados por estudiantes fueron exhibidos y evaluados con estándares profesionales.

Organizadas en dos grupos, las EPEA N°1 y 3 viajaron en julio a Buenos Aires para aprender sobre el desarrollo agropecuario en todo el país durante la Expo Rural, observaron remates de ganado, conocieron avances tecnológicos y descubrieron múltiples salidas laborales vinculadas a sus áreas de estudio.

image

Por otra parte, estudiantes de Plottier recorrieron emprendimientos productivos que son centrales en el desarrollo económico de la Patagonia, incluyendo el vivero Los Álamos de Rosauer en Villa Manzano, la bodega Fin del Mundo en San Patricio del Chañar, el aserradero y vivero forestal de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) en Junín de los Andes, y las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros.

Los y las estudiantes de estos establecimientos de educación agropecuaria no tiene receso en su proceso de formación, ya que el mismo continúa con el cuidado de su producción tanto animal como vegetal dentro de los predios y edificios escolares.