Explotan las ventas para alentar a la Selección: precios de camisetas, gorros y banderas

La ciudad está vestida de celeste y blanco y a medida que la Selección avanza en el Mundial también suben las ventas en los comercios que venden sus productos.

La pasión por la Selección Argentina vuelve a sentirse en las calles, en los autos cubiertos de banderas celestes y blancas y, también, en los comercios del centro de Neuquén . A medida que avanzan los partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni , las ventas de camisetas, banderas, gorros, tazas y todo tipo de merchandising vinculado a la Albiceleste comenzaron a multiplicarse.

Los comerciantes aseguran que el fenómeno crece partido tras partido. Primero aparecen los compradores más entusiastas, después quienes quieren sumarse a los festejos y, finalmente, quienes buscan decorar autos, casas o negocios para acompañar la ilusión de una nueva conquista.

En distintos locales del centro neuquino coinciden en una misma sensación: la Selección genera un movimiento que ayuda a empujar las ventas en medio de una economía que sigue golpeando el bolsillo de las familias.

Ventas - merchandising de Argentina (12) Claudio Espinoza

En LB Indumentaria, ubicado sobre calle Roca casi esquina Brown, las camisetas de la Selección se incorporaron especialmente para acompañar el furor futbolero.

"Nosotros no nos dedicamos a vender camisetas, pero aprovechamos el momento. Ya desde el Mundial empezamos a traer y la verdad es que se venden", contó Leonel, uno de los responsables del local.

Según explicó, el entusiasmo de los hinchas suele crecer después de cada presentación de Argentina. "La euforia después de los partidos los enciende y salen a comprar", describió.

Ventas - merchandising de Argentina (10) Claudio Espinoza

En ese comercio las camisetas se ofrecen a 60 mil pesos y pueden abonarse en tres cuotas sin interés. Además, quienes pagan en efectivo o mediante transferencia acceden a descuentos.

Un local entero dedicado a Argentina

A pocos metros, sobre calle Roca al 200, Jorge decidió apostar fuerte por el fenómeno futbolero. Hace dos años abrió un local dedicado al merchandising, pero durante esta etapa transformó prácticamente toda su oferta para enfocarse en productos relacionados con la Selección. "Dada la situación y la movida de Argentina, variamos los productos y pusimos todo de Argentina", explicó.

Ventas - merchandising de Argentina (6) Claudio Espinoza

En las vidrieras se acumulan camisetas, banderas, gorros, sombreros y accesorios para vehículos.

Los precios son variados:

Camisetas desde $30.000.

Banderas entre $10.000 y $30.000.

Banderas para autos a $5.000.

Gorros desde $10.000.

Sombreros a $15.000.

Banderas gigantes hasta $50.000.

Jorge aseguró que el comportamiento de los consumidores sigue una lógica repetida en cada competencia importante. "Esto empieza suave, tibio, y después la gente empieza con la gorra, la bandera, las cosas para el auto. Hay muchísimos autos en Neuquén y la gente les pone dos banderas. Ahí se venden miles", relató.

Para él, se trata de un fenómeno que se repite cada cuatro años y que ya conoce de memoria. "Siempre alquilamos locales y vendemos merchandising de Argentina. Hace muchos años que trabajamos con esto", señaló.

El fútbol como alivio en tiempos difíciles

Más allá del movimiento generado por la Selección, Jorge no ocultó su preocupación por la situación económica que atraviesa el comercio local. Según describió, muchos negocios sobreviven con dificultades debido al aumento de los costos fijos.

Ventas - merchandising de Argentina (7) Jorge, comerciante hace 30 años. Claudio Espinoza

"Todos los comerciantes estamos en una situación muy complicada. Subieron los alquileres, la luz, el gas y los costos son muy altos", sostuvo.

También cuestionó las dificultades que enfrentan los pequeños comerciantes para competir con grandes importadores y cadenas. "No somos grandes empresarios. Mantener un local cada vez cuesta más. Hay que resistir", afirmó.

Sin embargo, reconoció que la fiebre por la Selección le generó un respiro. "Cuando juega Argentina hay movimiento. La gente sale, compra una bandera, una gorra, algo para festejar. Eso ayuda", resumió.

Si la búsqueda de elementos se traslada para El Bajo en Céntrico Mayorista, ubicado sobre calle Sarmiento, la propuesta apunta a los productos más económicos para que nadie se quede afuera de los festejos.

Ventas - merchandising de Argentina (2) Claudio Espinoza

Margarita, responsable del local, aseguró que las ventas vienen creciendo y que el clima futbolero ayuda a levantar el ánimo general. "Creo que este fue el momento justo. Más allá de todo, ahora somos todos uno. No hay diferencias políticas ni sociales. Estamos todos alentando a Argentina", expresó.

Los precios que ofrece el comercio son de los más bajos del centro:

Camisetas desde $10.000 hasta $30.000.

Banderines a $500.

Banderas desde $1.000.

Cornetas a $2.000.

Banderitas para autos a $500.

Ventas - merchandising de Argentina (4) Margarita, la reina de las ofertas de la calle Sarmiento. Claudio Espinoza

"Tratamos de acompañar al bolsillo de la gente. Siempre trabajamos con precios bajos", explicó. Según relató, además de los compradores particulares también aparecen pequeños revendedores que aprovechan los partidos para generar un ingreso extra. "Hay familias que compran para revender y tener una entrada más de dinero. Eso también ayuda mucho", indicó.

Lo que más buscan los hinchas

En el local Ídolos, ubicado sobre calle Sarmiento, el movimiento también se hizo sentir. Sergio contó que la demanda se concentra principalmente en las camisetas, aunque existe interés por una enorme variedad de productos vinculados a la Scaloneta.

"Tenemos camisetas, camperas, buzos, toallones, billeteras, copas, tazas, bufandas y un montón de cosas más", detalló.

Ventas - merchandising de Argentina (5) Claudio Espinoza

Las camisetas para adultos parten desde los 29.900 pesos, mientras que las versiones retro pueden conseguirse desde 26.900. En el caso de los modelos infantiles, los precios arrancan en 22.900 pesos.

Sin embargo, algunos de los productos más buscados ya desaparecieron de las estanterías. "Las vuvuzelas se agotaron todas. Las pelucas también. No quedó nada", aseguró.

El comerciante explicó que las últimas unidades se vendieron horas antes del último partido de Argentina. "Apenas se acercaba el partido se llevaron todo. Estuvo muy movido", dijo.

Ventas - merchandising de Argentina (9) Claudio Espinoza

La expectativa por cada encuentro de la Selección no solo se refleja en las reuniones familiares, las pantallas gigantes o los festejos en el Monumento a San Martín. También impacta directamente en los comercios, que encuentran en la pasión futbolera una oportunidad para mejorar las ventas.

Las camisetas siguen siendo el producto estrella, pero las banderas para autos, los gorros, las cornetas y los accesorios de cotillón ganan terreno a medida que crece la ilusión de los hinchas.

Mientras los comerciantes esperan que el entusiasmo continúe durante las próximas semanas, coinciden en una certeza: cada triunfo de la Selección se traduce en más consultas, más gente recorriendo los locales y más ventas.