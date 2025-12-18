Feria de frutillas, frambuesas y moras a precios imperdibles en Neuquén: a qué hora y dónde

La segunda edición de la feria de frutillas del año se realizará este jueves. Los productores ya acordaron los precios de venta de la fruta.

La segunda edición de la feria de frutillas del año, en Neuquén capital, se realizará este jueves en Avenida Argentina e Independencia, frente al BPN. Los productores ya acordaron los precios de venta de la fruta.

El horario de funcionamiento de la feria será de 14 a 18 o hasta agotar stock. Se prevé la participación de 15 productores de frutillas, frambuesas y moras.

La actividad es organizada por el Centro PyME-ADENEU y la Subsecretaría de Producción, dependientes del Ministerio de Economía, Producción e Industria, y el INTA.

El objetivo de la iniciativa es poder acercar fruta fresca, que se cosecha en el día, directo de la chacra al consumidor.

Desde el gobierno de la provincia, a través del Centro PyME-ADENEU y de la Subsecretaría de Producción se brinda asistencia técnica y financiera, además de capacitación, para que los productores mejoren la calidad y productividad de sus cultivos y, asimismo, resguardar la inocuidad de la fruta para los consumidores.

Los consumidores que se acerquen a la feria podrán adquirir frutillas por cajas de 3 kilos o kilos individuales, además de bandejas de frambuesas y moras. Se podrá abonar en efectivo y a través de Mercado Pago.

Frutillas de primera calidad:

Caja de 3 kg: $15.000

Por kilo: $6.000

Frutillas de segunda calidad:

Caja de 3 kg: $12.000

Por kilo: $4.000

Frambuesas y moras frescas:

1 kilo: $15.000

250 gramos: $4.500

200 gramos: $4.000

150 gramos: $3.500

Frutillas.webp

Horarios del Mercado Concentrador durante las fiestas

Con el objetivo de que clientes y consumidores puedan aprovechar al máximo la amplia oferta de productos frescos y de calidad que ofrece el Mercado Concentrador del Neuquén durante las fiestas de fin de año, se informó cómo será su cronograma de funcionamiento durante las próximas semanas.

El Mercado operará en la semana de Navidad de la siguiente manera:

Lunes 22/12: Abierto de 5:00 a 11:00 hs

Martes 23/12: Abierto en horario habitual

Miércoles 24/12: Abierto en horario habitual

Jueves 25/12: CERRADO

Viernes 26/12: Abierto en horario habitual

En tanto, en la Semana de Año Nuevo:

Lunes 29/12: Abierto de 5:00 a 11:00 hs

Martes 30/12: Abierto en horario habitual

Miércoles 31/12: Abierto en horario habitual

Jueves 01/01: CERRADO

Viernes 02/01: Abierto en horario habitual

Feria Sabores -Mercado Concentrador (5) Claudio Espinoza

También se informó que, a partir del lunes 5 de enero, el Mercado Concentrador del Neuquén retomará su horario habitual, de lunes a viernes, de 6 a 11 hs.

El Mercado Concentrador del Neuquén es el polo agroalimentario más grande de la región, ubicado sobre la Ruta 7, km 5, en el Parque Industrial de Centenario, a pocos minutos del centro de la ciudad de Neuquén y alrededores.

Allí funcionan más de 110 puestos y 70 empresas, junto a más de 100 productores de Neuquén y Río Negro, que ofrecen frutas, verduras y una amplia variedad de productos frescos y de calidad.

"En el Mercado encontrás todo en un solo lugar: calidad, variedad y el mejor precio. Te esperamos para estas fiestas y que podamos comenzar juntos un nuevo año con lo mejor de nuestra tierra en tu mesa", señalaron en un comunicado.