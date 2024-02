Fiesta de la Confluencia: las novedades que tendrá la edición 2024

¿Quién viene a la Fiesta de la Confluencia 2024 Neuquén?

Entre los artistas que participarán de la Fiesta de la Confluencia se encuentran Fito Páez, Tan Biónica, Fabiana Cantilo, Ratones Paranoicos, Piti Fernández, Abel Pintos, Airbag y La Delio Valdez. Además, la música urbana tendrá presencia con BM y Callejero Fino.

fiesta confluencia viernes 17 airbag Anahí Cardena

La grilla arrancará el sábado 10 de febrero, cuando el cierre esté a cargo de Tan Biónica . Antes subirán al escenario ese primer día de actividad oficial Cruzando el Charco, Callejero Fino y BM .

. Antes subirán al escenario ese primer día de actividad oficial . El domingo 11 será el turno de Abel Pintos , El Mató a Un Policía Motorizado, Nafta y Conociendo Rusia.

, El Mató a Un Policía Motorizado, Nafta y Conociendo Rusia. El lunes 12 actuarán AirBag, Dillom y La Delio Váldez .

. El martes 13 de febrero está pautada la clausura de la Fiesta de la Confluencia 2024. El show principal estará a cargo de Fito Páez, pero también subirán al escenario principal los Ratones Paranoicos, Fabiana Cantilo y Piti Fernández.

¿Cuándo empieza la Fiesta de la Confluencia 2024?

La Fiesta de la Confluencia 2024 comenzará oficialmente el sábado 10 de febrero, a partir de las 16, cuando se abran las puertas del predio de la Isla 132. El mismo horario de inicio tendrán el resto de los tres días. Antes, el jueves 8 y el viernes 9, los 15 finalistas de la décima edición del Pre Confluencia se presentarán en el predio buscado un lugar en el festival.

Los finalistas seleccionados Pilar Gough (pop alternativo), El Peligro de los Vientos (indie), RD-J (rap- rock-funk), Nocah (funk-rap-rock), Matías Rivas (folklore), Jean Paul Barbona (rock), Trucha (alternativo- pop), Arriba Salva (punk- pop), Ramé (rock- alternativo), La Cuadra (ska-reggae-rock), Maca Montovi (folk-rock), Vero Silva (folklore), Black Soul (death metal melódico), NimBus (Space rock- indie rock) y Las Densas (rock-pop-punk).

¿Dónde se hace la Fiesta de la Confluencia 2024?

La Fiesta de la Confluencia 2024 se realizará en la Isla 132 de Neuquén, en el predio de 170 mil metros cuadrados que ya se hizo costumbre y que permite que asista una multitud a ver a sus artistas preferidos. Habrá dos escenarios con shows musicales con artistas nacionales y una amplia variedad de actividades culturales, como danzas folclóricas y teatro.

Al predio se podrá acceder caminando por la calle Democracia y Río Negro o por la calle Linares. Para esta nueva edición, también habrá exposiciones de arte y artesanías, stands de feriantes, shows infantiles, y una propuesta muy variada de gastronomía regional.

Este año se confirmó que en el sector preferencial se contará con baños y también con foodtrucks, ya que el año anterior hubo algunas críticas porque era complicado salir de ese área para poder ir a los sanitarios y también para tratar de comprar comida para sobrellevar las horas en el lugar.

Fiesta de la confluencia 2024 (3).JPG Maria Isabel Sanchez

Vale recordar que las botellas de vidrio no están permitidas (sí las de plástico o los termos) y que aquellos que ingresen con comida tienen que llevarla ya cortada porque no se permitirá el ingreso de cuchillos. Podrán llevar mantas, pero no reposeras y conservadoras, que no podrán ingresarse al igual que las bebidas alcohólicas.

¿Cuánto cuesta la entrada a la Fiesta de la Confluencia?

La Fiesta de la Confluencia 2024 tiene entrada libre y gratuita. Este año, el 85% del predio está reservado para el acceso gratuito pero un sector se dejó para aquellos que quieran ver más de cerca a su banda o artista favorito o que vengan desde más lejos y quieran acceder más rápido al predio.

Esas personas tienen la chance de comprar su entrada para el sector preferencial (la venta se puede hacer únicamente online y ya se vendieron el 60% de las que están disponibles). El valor es de 15.000 pesos por día y se puede obtener también un pack por los cuatro días de fiesta, con un valor de 54.000 pesos.

confluencia grilla.jpg

Solo las personas con domicilio en Neuquén o que paguen impuestos en la ciudad tenían la chance de lograr el acceso preferencial (cada contribuyente podía obtener dos entradas). El stock de estas entradas se agotó a las pocas horas desde que salió el link para inscribirse y esta semana se anunciará cómo podrán retirarlas.