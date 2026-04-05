Finde XXL de Semana Santa: tránsito intenso y demoras en las rutas hacia Neuquén en la vuelta

El retorno tras el fin de semana largo de Semana Santa genera un intenso flujo vehicular en las rutas de Neuquén.

El regreso a la ciudad de Neuquén tras el fin de semana largo de Semana Santa se desarrolla con un intenso movimiento vehicular en las principales rutas de la provincia. Según informaron desde Defensa Civil, se registra un flujo constante de vehículos, con demoras en distintos tramos, aunque sin situaciones de colapso total.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz , explicó que el escenario es el habitual para este tipo de fechas, con una alta circulación sostenida en los corredores más transitados. “La definición sería un tránsito continuo con flujo vehicular alto. Es alto el flujo vehicular propio de todo el fin de semana. La gente está viajando muchísimo”, señaló.

Las complicaciones se concentran principalmente en rutas clave como la 22, 237, 40, 46 y la ruta provincial 13 , que canalizan el regreso desde distintos puntos turísticos de la provincia y la región. En estos sectores, el tránsito se mantiene fluido, pero con demoras, sobre todo en horarios pico.

“En la 237 vamos a tener tránsito fluido, constante, con una cierta demora, pero no varado”, precisó Cruz, al tiempo que remarcó que, en la Ruta 40, la situación se replica en los sectores sur, centro y norte.

Transito demorado rutas

Ante este escenario, se desplegó un operativo especial coordinado entre distintos organismos. Participan efectivos policiales, personal de Defensa Civil y equipos del Ministerio de Seguridad, con presencia en los puntos más conflictivos para ordenar la circulación y asistir a los conductores.

Además, se sumaron las denominadas Unidades de Respuesta Inmediata (URI), dispositivos clave en este tipo de operativos. “Las URI son unidades de respuesta inmediata compuestas por agentes de seguridad vial, Defensa Civil y el SIEN. Son mixtas, operativos de atención sanitaria y rescate vehicular o de lo que se presente. Son combos”, detalló el funcionario.

Circular con precaución

Estos equipos trabajan de manera articulada con ambulancias y brigadistas de manejo del fuego, especialmente en rutas provinciales cordilleranas, donde las condiciones pueden ser más variables y requieren una mayor capacidad de respuesta.

Desde las autoridades insistieron en la importancia de circular con precaución, respetar las velocidades máximas y mantener la paciencia ante las demoras, que son esperables en el marco de un regreso masivo como el de este fin de semana largo.

Si bien el volumen de tránsito es elevado, destacaron que la situación se encuentra bajo control y con monitoreo permanente. El operativo continuará durante las próximas horas, en función del flujo de vehículos que siga ingresando a la capital neuquina y alrededores.

Operativo Semana Santa

El despliegue tuvo como objetivo realizar cobertura preventiva en rutas provinciales y nacionales durante los días de mayor circulación.

El operativo se desarrolló en los siguientes días y horarios:

Miércoles 1, de 16 a 22

Jueves 2, de 7 a 12

Domingo 5, de 8 a 22

En cuanto a los puntos de cobertura y recursos asignados, se dispusieron: